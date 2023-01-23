Safiye Soyman ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Seda Sayan ile sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile adından söz ettiren şarkıcı Safiye Soyman, safra kesesi ameliyatı için operasyon masasına yattı.
Seda Sayan ile sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile adından söz ettiren şarkıcı Safiye Soyman, safra kesesi ameliyatı için operasyon masasına yattı.
Ameliyatın ardından narkozun etkisindeyken çekilen videosunu yayınlayan şarkıcı Safiye Soyman, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Safiye Soyman, "Çok şükür ameliyattan çıktım, oldu bitti. Bir hafta dinleneceğim. Sevenlerim merak ettiler...
Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum.
Allah; insanları sevgisiz, sevensiz bırakmasın. Sizleri başımdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.
Faik Öztürk hayat arkadaşı Safiye Soyman'ı hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı.