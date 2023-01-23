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Haberler Magazin Safiye Soyman ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Safiye Soyman ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Safiye Soyman, safre kesesi ameliyatı oldu. Ünlü şarkıcı, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından son sağlık durumu hakkında bilgi vererek sevenlerinin yüreğine su serpti.

23.01.2023, 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023, 15:23

Seda Sayan ile sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile adından söz ettiren şarkıcı Safiye Soyman, safra kesesi ameliyatı için operasyon masasına yattı.

Safiye Soyman ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Ameliyatın ardından narkozun etkisindeyken çekilen videosunu yayınlayan şarkıcı Safiye Soyman, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Safiye Soyman ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Safiye Soyman, "Çok şükür ameliyattan çıktım, oldu bitti. Bir hafta dinleneceğim. Sevenlerim merak ettiler...

Safiye Soyman ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum.

Safiye Soyman ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Allah; insanları sevgisiz, sevensiz bırakmasın. Sizleri başımdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Faik Öztürk hayat arkadaşı Safiye Soyman'ı hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı.

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