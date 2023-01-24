Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi mi?

Feyza Aktan ile olaylı biten evliliğinin ardından Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı.
Feyza Aktan ile olaylı biten evliliğinin ardından Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı.
Bir süredir evlenecekleri konuşulan çiftten Samar Dadgar, dev tektaşıyla geçtiğimiz günlerde adeta düşman çatlatmıştı. İlişkinin, Özcan Deniz'in annesi tarafından onaylanmadığı konuşuluyor.
Yeni bir iddiaya göre; Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Samar Dadgar gizlice evlendi.
Özcan Deniz bir süredir kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile aşk yaşıyordu. Deniz, annesinin istememesine rağmen sevgilisiyle gizlice evlendi. İşte ifşa olan kareler...
Bu karelerin Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikahından olduğu ileri sürüldü.
Arkadaki tabloların bu iddianın kanıtı olduğu öne sürüldü.
Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre, Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Samar Dadgar gizlice evlendi.
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz bu evliliği kesinlikle onaylamıyordu.