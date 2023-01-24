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Haberler Magazin Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi mi?

Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi mi?

Feyza Aktan ile 15 ay evli kalan ve olaylı bir şekilde ayrılan, bir süredir de İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının, kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar ile gizlice evlendiği öne sürüldü.

24.01.2023, 15:31 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023, 15:43

Feyza Aktan ile olaylı biten evliliğinin ardından Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi mi?

Bir süredir evlenecekleri konuşulan çiftten Samar Dadgar, dev tektaşıyla geçtiğimiz günlerde adeta düşman çatlatmıştı. İlişkinin, Özcan Deniz'in annesi tarafından onaylanmadığı konuşuluyor.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi mi?

Yeni bir iddiaya göre; Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Samar Dadgar gizlice evlendi.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi mi?

Özcan Deniz bir süredir kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile aşk yaşıyordu. Deniz, annesinin istememesine rağmen sevgilisiyle gizlice evlendi. İşte ifşa olan kareler...

Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi mi?

Bu karelerin Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikahından olduğu ileri sürüldü.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi mi?

Arkadaki tabloların bu iddianın kanıtı olduğu öne sürüldü.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi mi?

Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre, Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Samar Dadgar gizlice evlendi.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi mi?

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz bu evliliği kesinlikle onaylamıyordu.

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