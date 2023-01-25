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Haberler Magazin Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi

Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi. 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu. Sevenlerini üzen bu haber sonrasında, Akbaş'a geçmiş olsun mesajları yağdı.

25.01.2023, 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023, 12:01

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi.

Aydemir Akbaş’tan kötü haber geldi

86 yaşındaki Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu.

Aydemir Akbaş’tan kötü haber geldi

Aydemir Akbaş, kötü haberi yayınladığı Instagram hesabından şu ifadelere yer verdi:

Aydemir Akbaş’tan kötü haber geldi

"Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım.

Aydemir Akbaş’tan kötü haber geldi

Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şuan Kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım.

Aydemir Akbaş’tan kötü haber geldi

İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler. "

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