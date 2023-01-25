Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi.
Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi.
86 yaşındaki Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu.
Aydemir Akbaş, kötü haberi yayınladığı Instagram hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım.
Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şuan Kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım.
İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler. "