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Haberler Magazin Şarkıcı Lara İranlı sevgilisiyle dünyaevine giriyor!

Şarkıcı Lara İranlı sevgilisiyle dünyaevine giriyor!

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Lara, uzun zamandır birlikte olduğu İranlı milli voleybolcu Mehdi Karimi ile nikah masasına oturma kararı aldı. Ünlü şarkıcının şimdilerde düğün hazırlıkları içerisinde olduğu öğrenildi.

25.01.2023, 10:44 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023, 10:45

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Şarkıcı Lara İranlı sevgilisiyle dünyaevine giriyor!

Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Lara İranlı sevgilisiyle dünyaevine giriyor!

Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.

Şarkıcı Lara İranlı sevgilisiyle dünyaevine giriyor!

"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ

Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

Şarkıcı Lara İranlı sevgilisiyle dünyaevine giriyor!

Ünlü şarkıcı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Şarkıcı Lara İranlı sevgilisiyle dünyaevine giriyor!

Şarkıcı Lara, bir süredir İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile aşk yaşıyor.

Şarkıcı Lara İranlı sevgilisiyle dünyaevine giriyor!

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ünlü çiftten güzel haber geldi. Şarkıcı Lara ve İranlı sevgilisi dünya evine giriyor.

Şarkıcı Lara İranlı sevgilisiyle dünyaevine giriyor!

Lara, 27 Şubat tarihinde Beylikdüzü'nde gerçekleşecek düğün ile hayatını Karimi ile birleştirecek.

Şarkıcı Lara İranlı sevgilisiyle dünyaevine giriyor!

150 davetlinin katılacağı bir törenle evlenecek olan Lara, hazırlıklara son sürat devam ediyor.

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