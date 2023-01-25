Şarkıcı Lara İranlı sevgilisiyle dünyaevine giriyor!

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.
2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.
Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.
Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.
"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ
Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.
Ünlü şarkıcı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.
Şarkıcı Lara, bir süredir İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile aşk yaşıyor.
Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ünlü çiftten güzel haber geldi. Şarkıcı Lara ve İranlı sevgilisi dünya evine giriyor.
Lara, 27 Şubat tarihinde Beylikdüzü'nde gerçekleşecek düğün ile hayatını Karimi ile birleştirecek.
150 davetlinin katılacağı bir törenle evlenecek olan Lara, hazırlıklara son sürat devam ediyor.