Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dobralığı ve özel hayatıyla her zaman magazin dünyasında adından bahsettiriyor.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dobralığı ve özel hayatıyla her zaman magazin dünyasında adından bahsettiriyor.
59 yaşındaki Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı ile hayranlarıyla buluşmuştu.
Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar imaj tazeledi.
Sahneye kısacık kestirdiği saçları ve derin sırt dekolteli siyah elbisesi ile çıkan Hülya Avşar dinlemeye gelenleri mest etti.
Öte yandan Hülya Avşar'ın önümüzdeki günlerde yayına başlayacak bir yarışmanın jüri koltuğunda oturacağı iddia edildi.
Avşar, önümüzdeki hafta ise Kıbrıs'ta konser verecek.