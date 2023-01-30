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Haberler Magazin Hülya Avşar imaj tazeledi

Hülya Avşar imaj tazeledi

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki gün Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla müzikseverlere ziyafet çektiren Avşar kızı, değiştirdiği imajıyla da dikkatlerden kaçmadı.

30.01.2023, 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023, 11:48

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dobralığı ve özel hayatıyla her zaman magazin dünyasında adından bahsettiriyor.

Hülya Avşar imaj tazeledi

59 yaşındaki Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı ile hayranlarıyla buluşmuştu.

Hülya Avşar imaj tazeledi

Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar imaj tazeledi.

Hülya Avşar imaj tazeledi

Sahneye kısacık kestirdiği saçları ve derin sırt dekolteli siyah elbisesi ile çıkan Hülya Avşar dinlemeye gelenleri mest etti.

Hülya Avşar imaj tazeledi

Öte yandan Hülya Avşar'ın önümüzdeki günlerde yayına başlayacak bir yarışmanın jüri koltuğunda oturacağı iddia edildi.

Hülya Avşar imaj tazeledi

Avşar, önümüzdeki hafta ise Kıbrıs'ta konser verecek.

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