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Haberler Magazin Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan 'tekne' sorusuna dikkat çeken yanıt

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan 'tekne' sorusuna dikkat çeken yanıt

Geçtiğimiz günlerde tekne alacakları iddia edilen ve magazin gündemine gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, önceki akşan bir mekan çıkışında görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü çift, merak edilen 'tekne' sorusuna da açıklık getirdi.

03.02.2023, 11:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023, 11:53

Çok konuşulan bir düğünle geçtiğimiz ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gittikleri mekandan çıkarken görüntülendi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan ’tekne’ sorusuna dikkat çeken yanıt

Araçlarına hızla ilerleyen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, keyifli halleri ile dikkat çekti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan ’tekne’ sorusuna dikkat çeken yanıt

Geçtiğimiz yıl Göcek'te mavi tura çıkan ünlü çiftin, bu yıl da aynı tatili tekrarlamak istedikleri ancak ücreti çok fazla buldukları öne sürülmüştü.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan ’tekne’ sorusuna dikkat çeken yanıt

Bunun ardından Özdemir'in çareyi tekneyi satın almakta bulduğu iddia edilmişti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan ’tekne’ sorusuna dikkat çeken yanıt

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil" yanıtını verdi.

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