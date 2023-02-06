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İlayda Şeker Adıyaman'daki kuzeni için yardım istedi

Survivor yarışmasıyla adını duyuran İlayda Şeker, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkez üslü deprem sonrasında sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Adıyaman'daki kuzenine ulaşamayan İlayda Şeker, sosyal medyadan yardım istedi. Şeker, daha sonrasında ise kuzeninin Adıyaman'da yıkılan otelde olduğunu ve enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

06.02.2023, 12:10 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023, 12:11

Türkiye'de 4. seviye alarm kararı alınan deprem sonrası yardım istedi. İsmail Balaban ile evli olan Şeker Adıyaman'daki kuzeninden haber alamadığını söyledi.

İlayda Şeker Adıyaman’daki kuzeni için yardım istedi

Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker de Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası paylaşım yaptı.

İlayda Şeker Adıyaman’daki kuzeni için yardım istedi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası İlayda Şeker Adıyaman'daki kuzeninden haber alamayınca yardımı sosyal medyadan istedi.

İlayda Şeker Adıyaman’daki kuzeni için yardım istedi

Şeker paylaşımında "Kuzenim Aykut Bulut Adıyaman isias oteldeki rehber grubu ile konaklıyordu gruptan veya kuzenimden haber alamıyorum" dedi.

İlayda Şeker Adıyaman’daki kuzeni için yardım istedi

Kuzeninin rehber grubuyla birlikte Adıyaman'da otelde kaldıklarını söyleyen Şeker, "Tureb eğitim gezisinde olan arkadaşlar. Adıyaman Isaas otelde enkaz altındalar.

İlayda Şeker Adıyaman’daki kuzeni için yardım istedi

Çok fazla ağrıları olduklarını ve ağrı kesici, su ihtiyaçlarını dile getirdiler. Lütfen olduğumuz gruplarda yaygınlaştıralım" çağrısında bulundu.

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