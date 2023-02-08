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Haberler Magazin Ailesiyle birlikte göçük altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

Ailesiyle birlikte göçük altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi ve ağır yıkımlara neden oldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz ve ailesinin de Hatay'da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Fenomenin ablası sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi. Taha Duymaz'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz yaşıyor mu? İşte ablası Semiha Duymaz'ın açıklamaları...

08.02.2023, 10:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023, 10:55

Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte enkaz altında kaldığı öğrenilmişti.

Ailesiyle birlikte göçük altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kardeşinin ailesiyle birlikte göçük altında kaldığını paylaşmıştı. Peş peşe mesajlar yayınlayan Semiha, ağlayarak kardeşleri için yardım istemişti.

Ailesiyle birlikte göçük altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta dün saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6'lık depreme derinliği 7 km olarak açıklandı.

Ailesiyle birlikte göçük altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

Hataylı genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Türkiye deprem felaketi ile sarsıldı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti.

Ailesiyle birlikte göçük altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? İşte ablası Semiha Duymaz'ın açıklamaları...

Ailesiyle birlikte göçük altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

"İNANIYORUM İYİ HABER GELECEK"

Sonrasında peş peşe paylaşımlar yapan Duymaz, "Çok merak edenler olmuş kardeşlerimi, Allah razı olsun.

Ailesiyle birlikte göçük altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

Şu an hiçbir haber alamıyorum, kardeşime ulaşamıyorum.

Ailesiyle birlikte göçük altında kalmıştı! Taha Duymaz yaşıyor mu?

Lütfen dua edin" ve "İnanıyorum iyi haber gelecek" mesajlarını paylaştı.

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