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Haberler Magazin Demet Özdemir deprem fırsatçılarına isyan etti

Demet Özdemir deprem fırsatçılarına isyan etti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara yol açan depremin ardından bir paylaşımda bulundu. Depremzedeler için harekete geçen ünlü oyuncu, afet bölgesine karavan, tuvalet karavanları ve ışık malzemeleri gönderdiklerini söyledi ve deprem fırsatçılarına isyan etti.

09.02.2023, 10:42 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023, 11:04

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den dikkat çeken 'deprem' paylaşımı geldi. Depremzedeler için harekete geçen Özdemir, afet bölgesine set araçlarını gönderdiklerini belirtti.

Demet Özdemir deprem fırsatçılarına isyan etti

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7'lik deprem üçüncü gününde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Demet Özdemir'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Demet Özdemir deprem fırsatçılarına isyan etti

Demet Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Demet Özdemir deprem fırsatçılarına isyan etti

"Bizlerin karavanları, ışık ekiplerimizin malzemeleri, tuvalet karavanları nerede? Eminim gitmiştir biraz görsel alalım biraz yayalım?"

Demet Özdemir deprem fırsatçılarına isyan etti

DEMET ÖZDEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN 'DEPREM' PAYLAŞIMI: "SİZİ VİCDANINIZLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Demet Özdemir akşam saatlerinde Instagram hesabında yaptığı deprem paylaşımında ise "Bu göndermeye çalıştığımız yardımlara, herkesin yok canıyla bile katkıda bulunduğu yardımların üzerine çökerseniz ne için olursa olsun!

Demet Özdemir deprem fırsatçılarına isyan etti

Çökerseniz size lanet olsun!!! Yaşananları zaten görüyoruz ama buna devam ederseniz sizi kendi vicdanınızla baş başa bırakıyorum" ifadelerine yer veridi.

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