Demet Özdemir deprem fırsatçılarına isyan etti

DEMET ÖZDEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN 'DEPREM' PAYLAŞIMI: "SİZİ VİCDANINIZLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Demet Özdemir akşam saatlerinde Instagram hesabında yaptığı deprem paylaşımında ise "Bu göndermeye çalıştığımız yardımlara, herkesin yok canıyla bile katkıda bulunduğu yardımların üzerine çökerseniz ne için olursa olsun!