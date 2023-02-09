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Haberler Magazin Niran Ünsal acı haberi duyurdu

Niran Ünsal acı haberi duyurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve Adana'da da büyük yıkımlara neden oldu. Kurtarma çalışmaları devam ederken, ünlü şarkıcı Niran Ünsal'dan da kötü haber geldi. Niran Ünsal, 'Can kardeşim' dediği arkadaşının depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

09.02.2023, 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023, 09:28

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. 'Can kardeşim' dediği arkadaşının vefat ettiğini öğrenen Niran Ünsal, acı haberi takipçileri ile paylaştı.

Niran Ünsal acı haberi duyurdu

İşte Nİran Ünsal'ın o paylaşımı:

"Ah oğlum, can kardeşim. Dört gündür ulaşmaya çalışıyorum. Hiçbir telefonuma yanıt alamadım, hiçbir mesaja geri dönüş yapmadın. Sosyal medya hesaplarından yazdım."

Niran Ünsal acı haberi duyurdu

İşte Nİran Ünsal'ın o paylaşımı:

"Ah oğlum, can kardeşim. Dört gündür ulaşmaya çalışıyorum. Hiçbir telefonuma yanıt alamadım, hiçbir mesaja geri dönüş yapmadın. Sosyal medya hesaplarından yazdım.

Niran Ünsal acı haberi duyurdu

Hiçbir mesajı görmedin ne eşin ne de sen. Dört gündür içimizde yanan ateş günden güne büyüyor.

Niran Ünsal acı haberi duyurdu

Ooooy oy ne söylesem ne yazsam bu acının tarifi yok. Kardeşim yaşanan depremde İskenderun'da bugün enkaz altından çıkarılmış. Vefat haberini az önce öğrendim.

Niran Ünsal acı haberi duyurdu

Eşi ve çocuğu hayatta çok şükür fakat kendisi vefat etmiş. Çok üzgünüm Rabb'im seni rahmeti ile sarsın guzum seni hiç kırmadım, üzmedim. Hakkını helal et oğlum. Eşin ve çocuğun bize emanet"

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