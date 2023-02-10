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72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out yaşadıklarını anlattı

Hatay'da enkaz altında kalan Knock Out adıyla bilinen rapçi Hikmet Ağca, tam 72 saat sonra AFAD tarafından kurtarıldı. Burnu bile kanamadan göçük altında çıkarılan rapçi sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı.

10.02.2023, 10:16 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023, 10:26

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken ümitler de tükenmedi.

72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out yaşadıklarını anlattı

Mucizevi kurtuluş hikayeleri yürekleri bir nebze de olsa ferahlatırken, Knock Out adıyla bilinen ünlü rap'çi Hikmet Ağca da 72 saat sonra Hatay'da burnu bile kanamadan enkaz altından çıkarıldı.

72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out yaşadıklarını anlattı

Knock Out kurtarıldıktan sonra sosyal medyadan video paylaşıp yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out yaşadıklarını anlattı

"Sevgili dostalar telefonu daha yeni elime aldım. Burası bayağı bir berbat durumda.

72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out yaşadıklarını anlattı

Ben şanslı olanlardandım. 72 saat stüdyonun altındaki bodrum katında iki üç metrelik duvarın altında kaldım ama Allah razı olsun AFAD görevlileri beni çıkardı.

72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out yaşadıklarını anlattı

Tabii sizlerin dualarınız da inanılmaz etkili oldu. Bir sürü insan aramış yazmış. Hepinizden Allah razı olsun.

72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out yaşadıklarını anlattı

Gördüğünüz gibi iyiyim. Burnum dahi kanamadı. Sadece sesim biraz kısık."

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