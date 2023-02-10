Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu gösteren ünlü isim, şu açıklamayı yaptı:

"Biz eşimle böyle bir karar verdik. Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi şekilde yapacağız. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek. Yarın hemen cevap gelmeyecek.