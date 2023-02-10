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Haberler Magazin Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık depremler, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da büyük yıkıma yol açtı. Ülkemiz yaşanan felaketin ardından tek yürek oldu. Gerek siviller, gerek yardım kuruluşları gerekse ünlü isimler yardım etmek için el ele verdi. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım da sosyal medya hesaplarından depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuru yaptıklarını açıkladı.

10.02.2023, 11:10 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023, 11:22

7.7 ve 7.6'lık depremlerle felaketi yaşayan Türkiye, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü isimlerden de depremden etkilenen bölgelere destek geliyor.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket!

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, sosyal medyadan depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu gösteren ünlü isim, şu açıklamayı yaptı:

"Biz eşimle böyle bir karar verdik. Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi şekilde yapacağız. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek. Yarın hemen cevap gelmeyecek.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket!

Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi Lütfen enerjiniz motivasyonunuzu diri tutmak için ani yüklemeler yapmayın, hayattakileri yaşatmamız için 10 gün sonra da aynı motivasyona ihtiyacımız olacak.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket!

İnsanların barınması için kira yardımlarına ihtiyaç olacak. Çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak... Kimseye kızmayın sen niye bir şey yapmıyorsun diye. Onların da bir planı vardır."

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinden anlamlı hareket!

Sözlerine, "İnsanların barınması için kira yardımlarına ihtiyaç olacak, çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak" şeklinde devam eden Caner Yıldırım; şöyle yazdı:

Kimseye kızmayın 'sen niye bir şey yapmıyorsun' diye. Onların da bir planı vardır.

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