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Haberler Magazin Jennifer Lopez'den Türkiye için destek!

Jennifer Lopez'den Türkiye için destek!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ülkemizde yaşanan ve çok sayıda can kaybına neden olan felaket sonrasında bağış çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Lopez, "100 yılın en güçlü depremi, lütfen..." diyerek takipçilerine seslendi.

10.02.2023, 17:00 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023, 17:01

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, takipçilerinin UNICEF'e bağış yapmasını istedi.

Jennifer Lopez’den Türkiye için destek!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Jennifer Lopez’den Türkiye için destek!

JENNIFER LOPEZ'DEN DESTEK PAYLAŞIMI

ABD'li ünlü sanatçı Jennifer Lopez de sosyal medya paylaşımında, "Türkiye ve Suriye'deki herkese tüm sevgimi ve gücümü gönderiyorum.

Jennifer Lopez’den Türkiye için destek!

Bölgeyi vuran 100 yılın en büyük depremi" ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez’den Türkiye için destek!

Lopez, UNICEF bağlantısını paylaşarak, takipçilerinden bağış yapmalarını istedi.

Jennifer Lopez’den Türkiye için destek!

ABD'li ünlü sanatçı Jennifer Lopez de sosyal medya paylaşımında depremde hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirtti.

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