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Haberler Magazin Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Otilia'ya deprem tepkisi

Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Otilia'ya deprem tepkisi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Romanyalı şarkıcı Otilia, Türkiye'de yaşanan büyük deprem sonrasında sessiz kaldı. Sinan Akçıl, eski sevgilisine tepki gösterdi. Otilia'ya takipçileri de tepki gösterince, şarkıcı yaptığı paylaşımla "Geçmiş olsun" dedi.

10.02.2023, 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023, 12:20

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkilen deprem ile ilgili Türkiye ve dünyada birçok ünlü isim tarafından destek mesajı yayınlanıyor.

Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Otilia’ya deprem tepkisi

2017 yılında Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Romanyalı şarkıcı Otilia, Türkiye'deki depreme kayıtsız kaldı.

Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Otilia’ya deprem tepkisi

Otilia, son paylaşımı ile de oldukça tepki topladı.

Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Otilia’ya deprem tepkisi

Romanyalı şarkıcı Otilia son paylaşımında bir çekimden videosunu yayınladı.

Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Otilia’ya deprem tepkisi

Sinan Akçıl Otilia'nın paylaşımına "Hani Türkiye senin ikinci evindi, bunu söylüyordun hep!

Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Otilia’ya deprem tepkisi

Video çektirmeyi bırakıp gelsen de buradaki insanlara yardım etsen daha iyi olmaz mı???" yorumunda bulundu.

Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Otilia’ya deprem tepkisi

Otilia takipçilerinin de tepki göstermesinin ardından paylaşımını kaldırdı. Gelen tepkilerin ardından Otilia Bruma, "Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

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