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Haberler Magazin Ünlü oyuncu gözyaşları içerisinde yardım istedi

Ünlü oyuncu gözyaşları içerisinde yardım istedi

Türkiye'yi yasa boğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Antakya'da enkaz altında kalan kayınvalidesi için yardım istemişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından kayınvalidesinin bulunduğu enkazda yapılan ölçümler sonunda göçük altından ses geldiğini söyleyerek, gözyaşları içerisinde tekrar yardım istedi.

10.02.2023, 16:06 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023, 16:09

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Hatay'da yaşayan kayınvalidesi için acil yardım çağrısında bulunmuştu.

Ünlü oyuncu gözyaşları içerisinde yardım istedi

Nevber Yurdal Çitanak'tan hala haber alamadıklarını dile getiren Başak Gümülcinelioğlu, "Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz." diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu gözyaşları içerisinde yardım istedi

Günlerdir enkazdaki kayınvalidesi için yardım çağrısında bulunan oyuncu, yapılan çalışmalarda bir kişiden ses alındığını göçük altından çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.

Ünlü oyuncu gözyaşları içerisinde yardım istedi

Sosyal medya hesaplarından gözyaşları içinde yardım isteyen oyuncu, "Bizim enkazda termal kameralar ile ölçüm yapıldı ve içeride yaşayan biri var ve çıkarılıyor.

Ünlü oyuncu gözyaşları içerisinde yardım istedi

Acil enkaza ambulans gitmesi gerekiyor. Ne olursunuz videoyu yayın, lütfen" dedi.

Ünlü oyuncu gözyaşları içerisinde yardım istedi

Oyuncu paylaşımdan kısa süre sonra bölgeye ambulans sevk edildiğini söyledi. Enkazdaki birkaç kişinin hayatta olduklarını tespit ettiklerini söyleyen oyuncu, "Ambulans geldi. İçeride birden fazla insan varmış. Sağ olarak çıkmaları ve hızlıca müdahale edilmeleri için dua ediyoruz…

Ünlü oyuncu gözyaşları içerisinde yardım istedi

Allah'ım şu hayatta neler mümkün… 4 kişide vücut ısısı 1 kişide kalp atışı tespit edildi. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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