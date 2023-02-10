Ünlü oyuncu gözyaşları içerisinde yardım istedi

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Hatay'da yaşayan kayınvalidesi için acil yardım çağrısında bulunmuştu.
Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Hatay'da yaşayan kayınvalidesi için acil yardım çağrısında bulunmuştu.
Nevber Yurdal Çitanak'tan hala haber alamadıklarını dile getiren Başak Gümülcinelioğlu, "Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz." diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.
Günlerdir enkazdaki kayınvalidesi için yardım çağrısında bulunan oyuncu, yapılan çalışmalarda bir kişiden ses alındığını göçük altından çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.
Sosyal medya hesaplarından gözyaşları içinde yardım isteyen oyuncu, "Bizim enkazda termal kameralar ile ölçüm yapıldı ve içeride yaşayan biri var ve çıkarılıyor.
Acil enkaza ambulans gitmesi gerekiyor. Ne olursunuz videoyu yayın, lütfen" dedi.
Oyuncu paylaşımdan kısa süre sonra bölgeye ambulans sevk edildiğini söyledi. Enkazdaki birkaç kişinin hayatta olduklarını tespit ettiklerini söyleyen oyuncu, "Ambulans geldi. İçeride birden fazla insan varmış. Sağ olarak çıkmaları ve hızlıca müdahale edilmeleri için dua ediyoruz…
Allah'ım şu hayatta neler mümkün… 4 kişide vücut ısısı 1 kişide kalp atışı tespit edildi. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.