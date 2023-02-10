Zuhal Topal kötü haberleri peş peşe verdi: Tarifi yok

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.
Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.
Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal da depremler de yakınlarını kaybetti.
Instagram hesabından dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybettiğini duyuran Zuhal Topal, "Dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaştılar.
Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah'ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim.
Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Topal arkadaşının vefatını da, "Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent'in kaybı yüreğimi dağladı. Allah'ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin" sözleriyle paylaştı.