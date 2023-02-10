Zuhal Topal kötü haberleri peş peşe verdi: Tarifi yok

Topal arkadaşının vefatını da, "Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent'in kaybı yüreğimi dağladı. Allah'ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin" sözleriyle paylaştı.