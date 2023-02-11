Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

Çektiği yemek videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay'da enkaz altında kaldı. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Duymaz'ın kardeşleri ve halasıyla birlikte enkaz altında kaldığını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu.
Üzücü haberin ardından sevenleri "Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, bulundu mu?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Ünlü isimler genç fenomeni kurtarmak için seferberlik başlatırken ablası Semiha Duymaz'dan Taha Duymaz son dakika açıklaması geldi. Peki, Taha Duymaz kimdir, öldü mü, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı, son durum ne? İşte detaylar...