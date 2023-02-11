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Haberler Magazin Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da etkisi altına aldı. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. Fenomenin ablası gözyaşlarıyla yardım isterken, sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve CZN Burak olay yerine giderek paylaşımlar yaptı. Son olarak Semiha Duymaz'ın paylaşım yaparak madencilerin enkazda çalıştığını söylemişti. Bunun üzerine şarkıcı Gülben Ergen'den Taha Duymaz ile ilgili üzücü bir açıklama geldi. Peki Taha Duymaz yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı? Taha Duymaz'ın durumu nasıl? İşte konuya ilişkin detaylar...

11.02.2023, 14:48 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023, 15:45

Çektiği yemek videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay'da enkaz altında kaldı. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Duymaz'ın kardeşleri ve halasıyla birlikte enkaz altında kaldığını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu.

Üzücü haberin ardından sevenleri "Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, bulundu mu?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Ünlü isimler genç fenomeni kurtarmak için seferberlik başlatırken ablası Semiha Duymaz'dan Taha Duymaz son dakika açıklaması geldi. Peki, Taha Duymaz kimdir, öldü mü, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı, son durum ne? İşte detaylar...

Acı haberi Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

FENOMEN GENÇ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Hatay'da yaşayan ve yayınladığı yemek videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, medyana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, yaptığı açıklamada "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek Taha enkaz altında" ifadelerini kullanmıştı.

Acı haberi Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

"TAHA'NIN OLDUĞU BİNANIN ÜZERİNE BİR BİNA DAHA YIKILMIŞ"

Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'a ulaşabilmek ondan bir haber alabilmek için ailesi ve sevenleri adeta seferber oldu.

Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar için çalışmalara başlayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Acı haberi Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

Ardından bir video yayınlayan Uluğ, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik" dedi.

Konuyla ilgili konuşan iş insanı Mustafa Akan, "Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek" ifadelerini kullandı.

Acı haberi Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

"AFAD GELDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Derya Uluğ son paylaşımında AFAD'ın bölgeye gittiğini söyleyerek "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum. Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi, çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve et bilgi. Orda zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Acı haberi Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

ENKAZ ÖNÜNDE BİLGİ VERDİ

Taha Duymaz'a ulaşabilmek için seferber olan isimler arasında fenomen Dilan Polat ve CZN Burak da vardı.

Hatay'a giden Dilan Polat, Taha Duymaz'ın altında kaldığı enkazın başına koştu. Takipçilerinden Taha için yardım isteyen Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulundu.

BİNADAN BİR CENAZE ÇIKARILDI

Bölgeden gelen haberleri anlık olarak paylaşan Polat, son olarak binadan bir cenaze çıkarıldığını, "Zeynep abla ile konuştum, ekip olarak çalışıyorlar. Orada şu an bir cenaze var ama kim olduğunu bilmiyorum. Ailesi bakacak, Taha'nın kardeşi orada" sözleriyle duyurdu.

Acı haberi Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU, SON DURUMU NE?

Günlerdir enkaz altında annesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren fenomen Taha Duymaz'dan acı haber geldi.

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fenomen Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ergen ğaylaşımında, ''Yetişemedik sana canım çocuk… Kurtaramadık seni'' ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

DİLAN POLAT YALANLADI

Dilan Polat tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Gülben Ergen'in açıklaması sonrası Taha'nın durumunun belli olmadığı belirtildi.

Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

İddiasının yalanlanması sonrası Ergen bu ifadeleri kullandı.

Gülben Ergen duyurdu! Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

Bunun üzerine abla Duymaz yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı ve "Umudumuzu kırmayın" dedi.

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