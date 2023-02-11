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Haberler Magazin Merve Boluğur soluğu Hatay'da aldı! Arkadaşı enkaz altında

Merve Boluğur soluğu Hatay'da aldı! Arkadaşı enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da ağır yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye asrın felaketinin karşısında tek yürek olarak yürütülen çalışmalara destek veriyor. Oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı Hayrdar için soluğu deprem bölgesinde aldı. Boluğur, olay yerinden yardım çağrısında bulunurken, son durum hakkında da bilgi verdi.

11.02.2023, 12:04 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023, 12:05

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli depremin ardından bir yandan yitirdiği canları için ağlıyor, diğer yandan enkaz altında kalan vatandaşları için canla başla çalışıyor. Bu zor günlerde sanat camiası da tek yürek oldu.

Merve Boluğur soluğu Hatay’da aldı! Arkadaşı enkaz altında

Enkaz altında yakını olan isimlerden biri de Merve Boluğur.

Merve Boluğur soluğu Hatay’da aldı! Arkadaşı enkaz altında

Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Haydar, hala enkaz altında.

Merve Boluğur soluğu Hatay’da aldı! Arkadaşı enkaz altında

Kötü haberi duyar duymaz soluğu Hatay Antakya'da alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Merve Boluğur soluğu Hatay’da aldı! Arkadaşı enkaz altında

Enkazlar arasında bir video yayınlayan oyuncu, şunları dile getirdi:

Merve Boluğur soluğu Hatay’da aldı! Arkadaşı enkaz altında

"Şu an Antakya'dayız. Arkadaşım Haydar için özellikle buradayım. Henüz bir haber yok, hala çalışıyor arkadaşlar sağ olsunlar.

Merve Boluğur soluğu Hatay’da aldı! Arkadaşı enkaz altında

Bir de operatör-vinç desteğine ihtiyacımız var. Şöyle de bir ricamız olacak; insanlar çok fazla buraya gelip ilgileniyorlar sağ olsunlar ama maalesef o biraz iyi duruma sevk etmiyor.

Merve Boluğur soluğu Hatay’da aldı! Arkadaşı enkaz altında

O yüzden de lütfen gelmemelerini rica ediyoruz."

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