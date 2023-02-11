Merve Boluğur soluğu Hatay’da aldı! Arkadaşı enkaz altında

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli depremin ardından bir yandan yitirdiği canları için ağlıyor, diğer yandan enkaz altında kalan vatandaşları için canla başla çalışıyor. Bu zor günlerde sanat camiası da tek yürek oldu.
Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli depremin ardından bir yandan yitirdiği canları için ağlıyor, diğer yandan enkaz altında kalan vatandaşları için canla başla çalışıyor. Bu zor günlerde sanat camiası da tek yürek oldu.
Enkaz altında yakını olan isimlerden biri de Merve Boluğur.
Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Haydar, hala enkaz altında.
Kötü haberi duyar duymaz soluğu Hatay Antakya'da alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Enkazlar arasında bir video yayınlayan oyuncu, şunları dile getirdi:
"Şu an Antakya'dayız. Arkadaşım Haydar için özellikle buradayım. Henüz bir haber yok, hala çalışıyor arkadaşlar sağ olsunlar.
Bir de operatör-vinç desteğine ihtiyacımız var. Şöyle de bir ricamız olacak; insanlar çok fazla buraya gelip ilgileniyorlar sağ olsunlar ama maalesef o biraz iyi duruma sevk etmiyor.
O yüzden de lütfen gelmemelerini rica ediyoruz."