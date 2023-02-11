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Haberler Magazin Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızından acı haber!

Orhan Aydın'ın enkaz altında kalan kızından acı haber!

Tiyatrocu Orhan Aydın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrasında sosyal medya hesabından Hatay'da yaşayan kızı ve eski eşinin enkaz altında kaldığını duyurmuş ve "İmdat!" diyerek yardım istemişti. Oyuncunun kızından acı haber geldi. Enkaz altında kalan Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti.

11.02.2023, 10:34 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023, 10:35

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi.

Orhan Aydın’ın enkaz altında kalan kızından acı haber!

Tiyatro ve Sinema sanatçısı Orhan Aydın önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu.

Orhan Aydın’ın enkaz altında kalan kızından acı haber!

Ardından kızı ve eski eşi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını açıklayıp yardım istedi.

Orhan Aydın’ın enkaz altında kalan kızından acı haber!

Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Fitnaz Cad. 5 numara.. Hatay merkez.. Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında imdat" ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın’ın enkaz altında kalan kızından acı haber!

Çok geçmeden Orhan Aydın'ın eski eşi Elif Torun Öneren enkaz altından çıkarıldı.

Orhan Aydın’ın enkaz altında kalan kızından acı haber!

Aydın güzel haberi "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren'i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" notuyla duyurdu.

Orhan Aydın’ın enkaz altında kalan kızından acı haber!

Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'dan ise kötü Haber depremin 6. gününde geldi.

Orhan Aydın’ın enkaz altında kalan kızından acı haber!

36 saat süren çalışmalarının ardından Eylem Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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