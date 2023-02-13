  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Kâhtalı Mıçe'nin büyük acısı! 25 yakınını depremde kaybetti

Kâhtalı Mıçe'nin büyük acısı! 25 yakınını depremde kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da ağır yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Umutlu bir şekilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir kötü haber de Türk Halk Müziği sanatçısı olan bazılarının Kâhtalı Mıçı olarak da bildiği Kâhtalı Mıçe'den geldi. Asıl adı Mustafa Aslan olan Kâhtalı Mıçe'nin ailesinden 25 kişiyi kaybettiği öğrenildi.

13.02.2023, 14:40 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023, 15:10

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.

Kâhtalı Mıçe’nin büyük acısı! 25 yakınını depremde kaybetti

Hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kâhtalı Mıçe’nin büyük acısı! 25 yakınını depremde kaybetti

Depreme Adıyaman'da yakalanan Kâhtalı Mıçe'nin ailesinden 25 kişiyi kaybettiği duyuldu.

Kâhtalı Mıçe’nin büyük acısı! 25 yakınını depremde kaybetti

Depremden etkilenen bölgelere yardım göndermek için herkes seferber oldu.

Kâhtalı Mıçe’nin büyük acısı! 25 yakınını depremde kaybetti

2. Sayfa'nın haberin göre; Türkücü Kâhtalı Mıçe'nin Adıyaman'da depreme yakalanan ailesinden 25 kişiyi vefat etti…

Kâhtalı Mıçe’nin büyük acısı! 25 yakınını depremde kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'yi etkisi altına aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA