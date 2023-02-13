Kâhtalı Mıçe’nin büyük acısı! 25 yakınını depremde kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu.
Hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Depreme Adıyaman'da yakalanan Kâhtalı Mıçe'nin ailesinden 25 kişiyi kaybettiği duyuldu.
Depremden etkilenen bölgelere yardım göndermek için herkes seferber oldu.
2. Sayfa'nın haberin göre; Türkücü Kâhtalı Mıçe'nin Adıyaman'da depreme yakalanan ailesinden 25 kişiyi vefat etti…
Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'yi etkisi altına aldı.