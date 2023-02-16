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Haberler Magazin Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı? İşte son durum

Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı? İşte son durum

Paylaştığı yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı. Günlerdir öldüğüyle ilgili iddialar ortaya atılan Taha Duymaz yaşıyor mu, Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, Taha Duymaz öldü mü, enkazda yaşam belirtisi var mı, Taha Duymaz enkazdan çıktı mı? Depremin on birinci gününde Taha Duymaz ile ilgili bir gelişme var mı? Taha Duymaz'ın arkadaşı Ragıb Narin son durumu paylaştı.

16.02.2023, 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023, 16:39

Büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli 2 depremden sonra onlarca insan hayatını kaybetti.

Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı? İşte son durum

Günler sonra enkazlardan mucize haberleri gelmeye devam ederken bir yandan da Taha Duymaz'ın durumu merak ediliyor.

Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı? İşte son durum

Ailesi hakkında çeşitli iddialarla gündeme gelen Taha Duymaz depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı.

Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı? İşte son durum

Kendisinden haber alınamayan fenomen için çalışmalar sürüyor.

Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı? İşte son durum

TAHA DUYMAZ SON DURUMU

Taha Duymaz'ın günlerdir altında olduğu enkazın son durumunu fenomenin yakın arkadaşı Ragıb Narin sosyal medyadan paylaştı.

Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı? İşte son durum

Narin paylaşımında "Çalışma sabahtan beri devam ediyor" dedi.

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