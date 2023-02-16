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TRT spikeri Başak Doğru hayatını kaybetti

TRT'nin en eski spikerlerinden biri olan Başak Doğru, 78 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti duyurdu. Ünlü spikerin cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camisi'nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

16.02.2023, 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023, 09:47

Başak Doğru'nun vefatının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir mesaj yayınladı.

TRT spikeri Başak Doğru hayatını kaybetti

Mesajda "Değerli meslektaşımız Başak Doğru'yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Başak Doğru'nun ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

TRT spikeri Başak Doğru hayatını kaybetti

Başak Doğru'nun cenazesi bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camisi'nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

TRT spikeri Başak Doğru hayatını kaybetti

BAŞAK DOĞRU KİMDİR?

1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'na piyano armoni ve klasik bale eğitimi aldı.

TRT spikeri Başak Doğru hayatını kaybetti

Kariyerine 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda yapımcı spiker olarak başladı. Çok sayıda programda görev aldı.

TRT spikeri Başak Doğru hayatını kaybetti

1970 yılında BBC'nin Türkçe Yayınlar Servisi'nde spiker ve yapımcı olarak çalıştı. Yedi yıl sonra TRT Haber Merkezi'nde çalışmayı sürdürdü. Hem radyo hem de TV'de spiker olarak görev yaptı.

TRT spikeri Başak Doğru hayatını kaybetti

TV ekranlarına gelen Milli Saraylar konulu programı ile 1984 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 'En Başarılı Haber Program' ödülünü kazandı. Başak Doğru, İngilizce'nin yanı sıra İtalyanca, Fransızca ve Almanca biliyordu.

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