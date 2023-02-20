Depremde annesini kaybeden oyuncu duygulandırdı

'NE OLURSA OLSUN GÜLMEKTEN VAZGEÇME'



1. Sevdiğin insanlara onları sevdiğini söyle.

2. Fedakarlıkla enayiliğin arasındaki çizgiyi kaçırma

3. Ne olursa olsun gülmekten vazgeçme

'SAĞLIĞINA HER ZAMAN DİKKAT ET'

4. Sonuçları sen dışında kimseyi etkilemeyecekse hata yapmaktan çekinme.

5. Eğer ahlaki olarak hata yapmıyorsan seni mutlu edecek yanlışları yapmakta serbestsin ve özgürlüğünü sonuna kadar kullan.

6. Sağlığına her zaman dikkat et.

7. Kitap okumayı, tatil yapmayı ihmal etme.

8. Hayatta en önce kendinden ve kendine karşı sorumlusun. Sorumluluklarını ihmal etme. Özetle; hayatının biteceğini unutmadan ve kırmadan yaşa...