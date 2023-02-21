İbrahim Tatlıses’ten anlamlı hareket!

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni başlattıkları "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi.
Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni başlattıkları "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi.
İbrahim Tatlıses bu çağrının ardından kızı Dilan Çıtak gibi hemen harekete geçti.
Oktay açıklamasında "Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun sitesinden başvurabilirler" dedi.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çağrısı sonrası Bodrum'daki beş dairesini 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası için açtı. "İmkanınız varsa siz de açın" diyen İbrahim Tatlıses, sosyal medyada çağrıda bulundu.
Tatlıses, "Evim Yuvam Olsun kampanyasına katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ben de Bodrum'daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın" sözlerini kullandı.
6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu.