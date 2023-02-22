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Haberler Magazin Berrak Tüzünataç'tan Ekrem İmamoğlu'na: Bu keyfi bir şey mi?

Berrak Tüzünataç'tan Ekrem İmamoğlu'na: Bu keyfi bir şey mi?

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremlerde binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ardından gözler beklenen İstanbul depremine çevrildi. İstanbul'da yaşayanlar oturdukları binaların risk durumunu merak ederken, oyuncu Berrak Tüzünataç da bu konuya dikkat çekerek sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek binaların depreme dayanıklı olup olmamasıyla ilgili denetlemenin kişilerin keyfine bırakılmaması gerektiğini söyledi. İşte Berrak Tüzünataç'ın o paylaşımı...

22.02.2023, 11:45 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023, 11:46

6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen depremler çok büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısı hepimizin yüreğinde oldukça taze halde.

Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na: Bu keyfi bir şey mi?

Şimdi ise gözler İstanbul'a çevrildi. Uzmanların sık sık uyarı yaptığı İstanbul depremi konusunda vatandaşların büyük bir kısmı harekete geçti. İstanbul'da bulunan binaların hasar tespiti ve depreme karşı dayanıklılığı için testler yaptırılmaya başlandı.

Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na: Bu keyfi bir şey mi?

Berrak Tüzünataç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?' sözleriyle sitem etti.

Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na: Bu keyfi bir şey mi?

Oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na: Bu keyfi bir şey mi?

Tüzünataç, binaların depreme dayanıklı olup olmamasıyla ilgili denetlemenin kişilerin keyfine bırakılmaması gerektiğini söyledi. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...

Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na: Bu keyfi bir şey mi?

"Deprem bölgelerindeki bütün binaların depreme dayanıklı olup olmadığının denetlenmesinin kişilerin inisiyatifine bırakılmadan mecbur kılınması ve hemen bugün denetlemelerin başlaması gerekiyor. Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?

Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na: Bu keyfi bir şey mi?

Vatandaşın bin tane başvuru yapıp, cevap alamayıp günlerce peşinden koşması mı gerek can güvenliğiyle ilgili bir bilgiye ulaşmak için? Bunun bir vazife bir hizmet olarak zaten derhal sunulması gerekmiyor mu?"

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