Berrak Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na: Bu keyfi bir şey mi?

6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen depremler çok büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısı hepimizin yüreğinde oldukça taze halde.
6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen depremler çok büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısı hepimizin yüreğinde oldukça taze halde.
Şimdi ise gözler İstanbul'a çevrildi. Uzmanların sık sık uyarı yaptığı İstanbul depremi konusunda vatandaşların büyük bir kısmı harekete geçti. İstanbul'da bulunan binaların hasar tespiti ve depreme karşı dayanıklılığı için testler yaptırılmaya başlandı.
Berrak Tüzünataç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?' sözleriyle sitem etti.
Oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Tüzünataç, binaların depreme dayanıklı olup olmamasıyla ilgili denetlemenin kişilerin keyfine bırakılmaması gerektiğini söyledi. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...
"Deprem bölgelerindeki bütün binaların depreme dayanıklı olup olmadığının denetlenmesinin kişilerin inisiyatifine bırakılmadan mecbur kılınması ve hemen bugün denetlemelerin başlaması gerekiyor. Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?
Vatandaşın bin tane başvuru yapıp, cevap alamayıp günlerce peşinden koşması mı gerek can güvenliğiyle ilgili bir bilgiye ulaşmak için? Bunun bir vazife bir hizmet olarak zaten derhal sunulması gerekmiyor mu?"