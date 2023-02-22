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Haberler Magazin Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'den güzel haber!

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'den güzel haber!

Yaklaşık 5 yıldır birlikte olan ve ilişkilerini bir dargın bir barışık devam ettiren ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer'den güzel haber geldi. Evlilik kararı alan ikilinin nikah tarihi belli oldu.

22.02.2023, 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023, 10:48

Uzun bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Eda Ece gelin geliyor. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin nikah tarihi belli oldu.

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer’den güzel haber!

Ünlü çiftin mutlu haberine köşesinde yer veren Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı:

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer’den güzel haber!

Ülkemizde yaşanan asrın felaketi yüzünden 6 Şubat'tan bu yana maalesef hepimizi kahreden haberlerle yatıp-kalkıyoruz. En azından bugün 'mutlu' bir haber vereyim dedim!

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer’den güzel haber!

Sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Eda Ece gelin oluyor.

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer’den güzel haber!

"Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim" diyen Eda Ece, uzun süredir flört ettiği basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturup bu kez 'gerçek' bir evlilik yapacak.

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer’den güzel haber!

Anadolu Efes'te top koşturan milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile güzel oyuncu Eda Ece, 8 Haziran'da, Boğaz'da vuslata erecek.

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer’den güzel haber!

Bu arada şimdiye kadar dizilerde dokuz kez gelinlik giyen müstakbel gelin Eda Ece, 'gerçek' düğününde giyeceği gelinliğini yabancı bir moda evinin kataloğundan beğenip sipariş etmiş. Düğünün sanat ve spor camiasını bir araya getireceğine şüphe yok. Umarım gönüllerine göre bir düğün olur ve bir ömür mutlu olurlar.

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