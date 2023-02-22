Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer’den güzel haber!

Bu arada şimdiye kadar dizilerde dokuz kez gelinlik giyen müstakbel gelin Eda Ece, 'gerçek' düğününde giyeceği gelinliğini yabancı bir moda evinin kataloğundan beğenip sipariş etmiş. Düğünün sanat ve spor camiasını bir araya getireceğine şüphe yok. Umarım gönüllerine göre bir düğün olur ve bir ömür mutlu olurlar.