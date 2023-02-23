Ebru Şallı gözyaşlarına hakim olamadı

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi.
Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi.
Şallı, burada deprem bölgesindeki haberleri takip etti. Ünlü şarkıcı, okuduğu haberler sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Morali oldukça bozuk olduğu görülen ve düşünceli gözüken Ebru Şallı, uzun süre düşünceli bir şekilde durdu.
Eski mankenin hüzünlü hali magazinciler tarafından görüntülendi. Şallı, çekildiğini fark edince de kendisini mekanın içerisine attı.
Ebru Şallı gözyaşlarını tutamadı ve uzun süre göğe baktı.
Şallı uzun süre üzgün bir şekilde otururken, bir süre de oturduğu yerden gökyüzünü izlemeyi tercih etti.