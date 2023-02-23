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Haberler Magazin Ebru Şallı gözyaşlarına hakim olamadı

Ebru Şallı gözyaşlarına hakim olamadı

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, önceki gün bir kafede otururken görüntülendi. Deprem bölgesinden gelen haberleri takip eden Ebru Şallı'nın acısı yüzüne vurdu. Gözyaşlarına hakim olamayan Şallı, uzun süre düşünceli bir şekilde gökyüzüne baktı.

23.02.2023, 12:54 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023, 13:23

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekanda görüntülendi.

Ebru Şallı gözyaşlarına hakim olamadı

Şallı, burada deprem bölgesindeki haberleri takip etti. Ünlü şarkıcı, okuduğu haberler sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Ebru Şallı gözyaşlarına hakim olamadı

Morali oldukça bozuk olduğu görülen ve düşünceli gözüken Ebru Şallı, uzun süre düşünceli bir şekilde durdu.

Ebru Şallı gözyaşlarına hakim olamadı

Eski mankenin hüzünlü hali magazinciler tarafından görüntülendi. Şallı, çekildiğini fark edince de kendisini mekanın içerisine attı.

Ebru Şallı gözyaşlarına hakim olamadı

Ebru Şallı gözyaşlarını tutamadı ve uzun süre göğe baktı.

Ebru Şallı gözyaşlarına hakim olamadı

Şallı uzun süre üzgün bir şekilde otururken, bir süre de oturduğu yerden gökyüzünü izlemeyi tercih etti.

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