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Haberler Magazin Seren Serengil'in acı günü: Bir yarım gitti

Seren Serengil'in acı günü: Bir yarım gitti

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Ünlü isim, ikinci babam dediği menajeri İzzet Aral için,"Canımın içi, hayatım, neşe kaynağım, ikinci babam, 24 yıllık menajerim İzzet Aral'ı kaybettik" ifadelerini kullandı.

24.02.2023, 13:42 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023, 13:44

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, 24 yıllık menajeri İzzet Aral'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Seren Serengil’in acı günü: Bir yarım gitti

Aral'ın ardından duygusal bir veda mesajı yazan Serengil, "İkinci babamı kaybettim" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil’in acı günü: Bir yarım gitti

'YAPAYALNIZ KALDIM''

Seren Serengil İzzet Aral ile birlikte paylaştığı fotoğrafın altına şu sözleri not düştü:

Seren Serengil’in acı günü: Bir yarım gitti

"Canımın içi, Hayatım neşe kaynağım… İkinci babam, 24 yıllık menajerim İzzet Aral'ı kaybettik.. Beni bırakıp gitti. Yapayalnız kaldım o benim o kadar çok şeyimdi ki.. Doyamadığım babam. Dert ortağım hayatımın enerjisi neşe kaynağımdı.. Bir yarım gitti artık kolum kanadım gitti..

Seren Serengil’in acı günü: Bir yarım gitti

Ben şimdi kiminle uğraşacağım, kiminle dans edeceğim. Yazları tatillere kiminle gidiceğim? Söylesene niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın? Niye öksüz bıraktın beni Niye sensiz bıraktın beni.. Ben şimdi napıcam izzet bey sensiz ne yapacağım?"

Seren Serengil’in acı günü: Bir yarım gitti

Serengil'in bu paylaşımına taziye mesajları yağdı.

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