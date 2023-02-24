Seren Serengil’in acı günü: Bir yarım gitti

Ben şimdi kiminle uğraşacağım, kiminle dans edeceğim. Yazları tatillere kiminle gidiceğim? Söylesene niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın? Niye öksüz bıraktın beni Niye sensiz bıraktın beni.. Ben şimdi napıcam izzet bey sensiz ne yapacağım?"