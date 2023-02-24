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Haberler Magazin Şevval Şahin'den tepki çeken skandal sözler!

Şevval Şahin'den tepki çeken skandal sözler!

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, katıldığı bir programda skandal sözlere imza attı. "Türkiye'de kalınca daralıyorum." diyen Şevval Şahin sosyal medyada oldukça tepki çekti.

24.02.2023, 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023, 11:36

Henüz 19 yaşındayken Miss Turkey yarışmasında birinci olan Şevval Şahin, Türkiye'de hatrı sayılır paralar kazanmaya başlamıştı.

Şevval Şahin’den tepki çeken skandal sözler!

Takvim'in haberine göre; Yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla tepkiler alan ve katıldığı bir programda beslenme alışkanlıklarından bahseden Şahin, kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada ti'ye alınmıştı.

Şevval Şahin’den tepki çeken skandal sözler!

Türkiye'de birçok firmayla çalışan ve modellik yapan Şahin, katıldığı bir başka programda "Türkiye'de 3 aydan fazla kalınca daralıyorum" sözleriyle yine tepkileri üzerine çekti.

Şevval Şahin’den tepki çeken skandal sözler!

İstanbul'da doğan ve 19 yaşına kadar Londra'da yaşayan Şevval Şahin geçtiğimiz gün Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Şevval Şahin’den tepki çeken skandal sözler!

Yıl içerisinde sık sık ülke dışına çıkan ve şimdilerde de Londra'da olan Şevval Şahin katıldığı programda Türkiye'de çok kalmak istemediğini belirtti.

Şevval Şahin’den tepki çeken skandal sözler!

Ünlü model, "kendimi buraya ait hissetmiyorum" dediği Türkiye'den uzak kalınca daha mutlu olduğunu dile getirdi.

Şevval Şahin’den tepki çeken skandal sözler!

Türkiye'de ünlü olan ve Türkiye'de para kazanan Şahin, "19 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum" sözleriyle de herkesi şaşırttı.

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