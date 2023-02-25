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Haberler Magazin Özge Borak acı haberi duyurdu

Özge Borak acı haberi duyurdu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Borak, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babaannesinin son durumunu, "Üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi." sözleriyle açıkladı.

25.02.2023, 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023, 10:52

Ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Özge Borak acı haberi duyurdu

Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden biri olan Borak, babaannesi ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu...

Özge Borak acı haberi duyurdu

"YOĞUN BAKIMDA VE ENTÜBE EDİLDİ"

Babaannesinin yoğun bakında olduğunu açıklayan Özge Borak, duygusal bir mesaj yayınladı.

Özge Borak acı haberi duyurdu

Ünlü oyuncu paylaşımında, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba, arayan soran herkese hem teşekkür etmek, hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun! Ailece biz de bekliyoruz. Eksik olmayın!" ifadelerini kullandı.

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