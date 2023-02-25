Özge Borak acı haberi duyurdu

Ünlü oyuncu paylaşımında, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba, arayan soran herkese hem teşekkür etmek, hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun! Ailece biz de bekliyoruz. Eksik olmayın!" ifadelerini kullandı.