Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın acı günü!

Mandıra Filozofu ve Yaşamak Güzel Şey filmleriyle adını geniş bir kitleye duyuran yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, anne acısıyla sarsıldı.
Mandıra Filozofu ve Yaşamak Güzel Şey filmleriyle adını geniş bir kitleye duyuran yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, anne acısıyla sarsıldı.
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Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı, uzun süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.
Ailenin yaptığı açıklamada, Saçıntı'nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Kartal Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?
Müfit Can Saçıntı 1968'de Çorum'da dünyaya geldi. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu 7 ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt'ta, liseyi Kartal'da bitirdi.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti.
1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı.
2014 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmi yönetti.