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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın acı günü!

Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın acı günü!

Ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı'nın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Güzide Saçıntı hayatını kaybetti. Saçıntı ailesinin yaptığı açıklamaya göre, Güzide Saçıntı'nın bugün ikindi namazını müteakiben Kartal Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

25.02.2023, 13:32 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023, 13:35

Mandıra Filozofu ve Yaşamak Güzel Şey filmleriyle adını geniş bir kitleye duyuran yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, anne acısıyla sarsıldı.

Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın acı günü!

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı, uzun süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın acı günü!

Ailenin yaptığı açıklamada, Saçıntı'nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Kartal Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın acı günü!

MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı 1968'de Çorum'da dünyaya geldi. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu 7 ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt'ta, liseyi Kartal'da bitirdi.

Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın acı günü!

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti.

Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın acı günü!

1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı.

Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın acı günü!

2014 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmi yönetti.

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