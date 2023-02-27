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Haberler Magazin Ece Erken'e kabusu yaşatmıştı! O sapık hakkında karar çıktı

Ece Erken'e kabusu yaşatmıştı! O sapık hakkında karar çıktı

Ünlü sunucu Ece Erken, kendisini tehdit eden sapık hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ece Erken mahkemenin açıkladığı kararı sosyal medya hesabından, "Şafak'ın en istediği şeydi." diyerek duyurdu.

27.02.2023, 15:58 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023, 16:40

Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ve kendisini telefon üzerinden tehdit eden Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ece Erken’e kabusu yaşatmıştı! O sapık hakkında karar çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle Erdal Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti.

Ece Erken’e kabusu yaşatmıştı! O sapık hakkında karar çıktı

İddianamede, Erdal Çınar'ın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na gönderdiği mesajların incelemesinde şunları kaydettiği belirlenmişti:

Ece Erken’e kabusu yaşatmıştı! O sapık hakkında karar çıktı

"Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür. Seni mezbahaya alır sığır gibi doğrarım, sana sığır desem sığırlara hakaret olur, seni elime geçirdiğim zaman o namus dediğin şeyi delik deşik etmezsem bana Erdal Ç. demesinler."

Ece Erken’e kabusu yaşatmıştı! O sapık hakkında karar çıktı

Çınar ise Mahmutyazıcıoğlu'nu avukat olarak tanıdığını, evli olmasına rağmen Ece Erken ile birlikte olduğunu duyduğunu, bu nedenle Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit etmeye başladığını iddia etmişti.

Ece Erken’e kabusu yaşatmıştı! O sapık hakkında karar çıktı

Çınar'ın Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilmişti. Ece Erken, mahkemenin kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Erken, Erdal Çınar'ın akıl hastanesine yatırılacağını açıkladı.

Ece Erken’e kabusu yaşatmıştı! O sapık hakkında karar çıktı

İŞTE ECE ERKEN'İN O PAYLAŞIMI...

Ece Erken’e kabusu yaşatmıştı! O sapık hakkında karar çıktı

"ŞAFAK'IN EN İSTEDİĞİ ŞEYDİ"

Yıllardır peşimdeki sapık Erdal Çına'a Şafak'ın açtığı ve değerli avukatımın dahil olduğu(Şafak'ın avukatları davalarını bıraktığı için) mahkeme bugün sonuçlanmış. Ve mahkeme Erdal Çınar'ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun, Şafak'ın en istediği şeydi.

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