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Haberler Magazin Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

Kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi İranlı modacı Samar Dadgar ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan ünlü sanatçı Özcan Deniz, kesenin ağzını açtı eşine düğün hediyesi aldı. Samar Dadgar milyonluk oyuncağıyla sosyal medyada paylaşım yaparak bir güzel havasını attı. İşte Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'a aldığı milyonluk hediye...

27.02.2023, 14:14 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023, 15:31

Özcan Deniz ile Samar Dadgar, Kadriye Deniz'in tüm karşı çıkmalarına rağmen ani bir kararla dünya evine girdi. Bir süre önce aşklarını sürpriz bir şekilde nikah masasına taşıyan Özcan Deniz ile Samar Dadgar, gündemdeki yerini koruyor...

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

Takvim'in haberine göre; 50 yaşındaki sanatçı, annesi Kadriye Deniz'in tüm itirazlarına rağmen evlendiği kendisinden 24 yaş küçük eşi için kesenin ağzını açtı.

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan ve yıllardır ticaret alanında da aktif olan Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık değeri 20 milyon TL olan Lamborghini model bir otomobil aldı.

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

Samar Dadgar, kendisinden eşi Özcan Deniz'in düğün hediyesi olan milyonluk aracıyla sosyal medyada havasını attı.

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

BEBEK SEVİNCİ BAMBAŞKA ÇIKTI

Çift ani evliliğin ardından bebek bekledikleri iddiasıyla gündeme gelirken gerçek bambaşka çıktı. Bakın işin aslı neymiş...

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

Özcan Deniz mutluluğu 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Hayranlarına sürpriz yapan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu.

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

Çiftin düğün fotoğraflarına beğeni yağmıştı. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın sürpriz evliliklerinin altında yatan sebep ise genç modacının hamile olması olarak gösterilmişti.

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

Öyle ki Özcan Deniz ile Samar Dadga'ın kız bebek beklediği bile söylenmişti. Gerçek ortaya çıktı.

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

Samar Dadgar'ın gerçekten bebek sevinci yaşadığı ancak kendisinin değil, ablasının bebek beklediği öğrenildi.

Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

Samar Dagdar'ın ablası Sahar Dadgar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Sahar Dadgar erkek bebek bekliyor. Bu süreçte Samar Dadgar da ablasına destek oluyor.

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