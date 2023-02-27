Özcan Deniz kesenin ağzını açtı! Eşine aldığı hediye dudak uçuklattı

Özcan Deniz ile Samar Dadgar, Kadriye Deniz'in tüm karşı çıkmalarına rağmen ani bir kararla dünya evine girdi. Bir süre önce aşklarını sürpriz bir şekilde nikah masasına taşıyan Özcan Deniz ile Samar Dadgar, gündemdeki yerini koruyor...
Özcan Deniz ile Samar Dadgar, Kadriye Deniz'in tüm karşı çıkmalarına rağmen ani bir kararla dünya evine girdi. Bir süre önce aşklarını sürpriz bir şekilde nikah masasına taşıyan Özcan Deniz ile Samar Dadgar, gündemdeki yerini koruyor...
Takvim'in haberine göre; 50 yaşındaki sanatçı, annesi Kadriye Deniz'in tüm itirazlarına rağmen evlendiği kendisinden 24 yaş küçük eşi için kesenin ağzını açtı.
Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan ve yıllardır ticaret alanında da aktif olan Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık değeri 20 milyon TL olan Lamborghini model bir otomobil aldı.
Samar Dadgar, kendisinden eşi Özcan Deniz'in düğün hediyesi olan milyonluk aracıyla sosyal medyada havasını attı.
BEBEK SEVİNCİ BAMBAŞKA ÇIKTI
Çift ani evliliğin ardından bebek bekledikleri iddiasıyla gündeme gelirken gerçek bambaşka çıktı. Bakın işin aslı neymiş...
Özcan Deniz mutluluğu 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Hayranlarına sürpriz yapan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu.
Çiftin düğün fotoğraflarına beğeni yağmıştı. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın sürpriz evliliklerinin altında yatan sebep ise genç modacının hamile olması olarak gösterilmişti.
Öyle ki Özcan Deniz ile Samar Dadga'ın kız bebek beklediği bile söylenmişti. Gerçek ortaya çıktı.
Samar Dadgar'ın gerçekten bebek sevinci yaşadığı ancak kendisinin değil, ablasının bebek beklediği öğrenildi.
Samar Dagdar'ın ablası Sahar Dadgar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Sahar Dadgar erkek bebek bekliyor. Bu süreçte Samar Dadgar da ablasına destek oluyor.