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Haberler Magazin Acı haberi Melek Baykal duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Acı haberi Melek Baykal duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Türk televizyon ve tiyatrosunun başarılı oyuncularından Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından "Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti" ifadeleriyle duyurdu. Sanat camiasını üzen haber sonrasında Kazım Akşar merak edilmeye başladı. Peki Kazım Akşar kimdir, Kazım Akşar'ın rol aldığı diziler hangileridir? İşte Kazım Akşar'a dair merak edilenler...

28.02.2023, 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023, 12:20

Kara Melek, Kadın isterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmurdan Kaçarken gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Acı haberi Melek Baykal duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

"BU KADAR ACININ ÜSTÜNE SENİN ACIN KAHRETTİ"

Akşar'ın acı haberini aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getiren oyuncu Melek Baykal, "Ah ki ne ah... Kazım Akşar niye be canım.

Acı haberi Melek Baykal duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekanın cennet olsun. Tiyatro camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Acı haberi Melek Baykal duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

KAZIM AKŞAR KİMDİR?

Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı.

Acı haberi Melek Baykal duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

1986-1987'de İngiltere'ye Devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı. 1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı.

Acı haberi Melek Baykal duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim okulunda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Akşar Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır.

Acı haberi Melek Baykal duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

KAZIM AKŞAR DİZİLERİ

Menajerimi Ara : Ali Bilgin - 2020 (konuk)

Mayıs Kraliçesi : Sencer Aytekin - 2015

Yağmurdan Kaçarken : Tayfun Güneyer - 2013 (Şerif)

Kaos Örümcek Ağı : Cem Gül - 2012 (Güvenlik Müsteşarı)

Küçük Hanımefendi : Özer Kızıltan - 2011-2012 (Numan)

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2010

Rüzgar : Nihat Durak - 2008 (Arif Ağa)

Gemilerde Talim Var : Ümit Efekan - 2007 (Kaptan)

Kurtlar Vadisi : Serdar Akar - 2005

Adı Aşk Olsun : Cem Sürücü - 2004 (Ergün)

Kadın İsterse : Yüksel Aksu - 2004 (Cavit)

Kara Melek : Uğur Erkır\Türkan Derya - 1999

Köstebek : Nihat Durak - 1997

Örümcek : Zeynep Tor - 1998

İstanbul 24 Saat : Adnan Azar - 1996

Şahin Tepesi: 1981 - (Lorenzo Lamas) seslendirme

Acı haberi Melek Baykal duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

KAZIM AKŞAR FİLMLERİ

Şarkıcı : Ersin Pertan - 2001

Cumhuriyet: Ziya Öztan - 1998 (Fethi Okyar)

Mercan Kolye : Tunca Yönder - 1998

Kader Bize Düşman mı : Ümit Efekan - 1982

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