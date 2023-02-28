Acı haberi Melek Baykal duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kara Melek, Kadın isterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmurdan Kaçarken gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kara Melek, Kadın isterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmurdan Kaçarken gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
"BU KADAR ACININ ÜSTÜNE SENİN ACIN KAHRETTİ"
Akşar'ın acı haberini aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getiren oyuncu Melek Baykal, "Ah ki ne ah... Kazım Akşar niye be canım.
Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekanın cennet olsun. Tiyatro camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
KAZIM AKŞAR KİMDİR?
Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı.
1986-1987'de İngiltere'ye Devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı. 1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı.
ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim okulunda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Akşar Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır.
KAZIM AKŞAR DİZİLERİ
Menajerimi Ara : Ali Bilgin - 2020 (konuk)
Mayıs Kraliçesi : Sencer Aytekin - 2015
Yağmurdan Kaçarken : Tayfun Güneyer - 2013 (Şerif)
Kaos Örümcek Ağı : Cem Gül - 2012 (Güvenlik Müsteşarı)
Küçük Hanımefendi : Özer Kızıltan - 2011-2012 (Numan)
Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2010
Rüzgar : Nihat Durak - 2008 (Arif Ağa)
Gemilerde Talim Var : Ümit Efekan - 2007 (Kaptan)
Kurtlar Vadisi : Serdar Akar - 2005
Adı Aşk Olsun : Cem Sürücü - 2004 (Ergün)
Kadın İsterse : Yüksel Aksu - 2004 (Cavit)
Kara Melek : Uğur Erkır\Türkan Derya - 1999
Köstebek : Nihat Durak - 1997
Örümcek : Zeynep Tor - 1998
İstanbul 24 Saat : Adnan Azar - 1996
Şahin Tepesi: 1981 - (Lorenzo Lamas) seslendirme
KAZIM AKŞAR FİLMLERİ
Şarkıcı : Ersin Pertan - 2001
Cumhuriyet: Ziya Öztan - 1998 (Fethi Okyar)
Mercan Kolye : Tunca Yönder - 1998
Kader Bize Düşman mı : Ümit Efekan - 1982