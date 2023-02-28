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Haberler Magazin Oyuncu Helin Kandemir'in acı günü!

Oyuncu Helin Kandemir'in acı günü!

Genç oyuncu Helin Kandemir'in bir süredir lösemi tedavisi gören babası Murat Kandemir 47 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi usta oyuncu Hülya Duyar, "Helin, canımın içi, babacığının mekanı cennet olsun" başsağlığı mesajıyla duyurdu.

28.02.2023, 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023, 10:46

Helin Kandemir baba acısıyla sarsıldı.

Oyuncu Helin Kandemir’in acı günü!

Ödüllü oyuncunun babası Murat Kandemir 47 yaşında vefat etti.

Oyuncu Helin Kandemir’in acı günü!

18 yaşındaki oyuncunun babasının lösemi tedavi gördüğü öğrenildi.

Oyuncu Helin Kandemir’in acı günü!

Helin Kandemir'in acısına meslektaşları ortak oldu. Hülya Duyar "Helin canımın içi… Babacığının mekânı cennet olsun. Sabırlar dilerim. Bütün dualarım sizinle…" mesajını gönderdi.

Oyuncu Helin Kandemir’in acı günü!

Ardından Helin Kandemir de, "Babamın cenazesi yarın öğle namazına müteakiben ZincirlikuyuCamii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Helin Kandemir’in acı günü!

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Orta öğretim eğitimine devam etmektedir.

Oyuncu Helin Kandemir’in acı günü!

Kameralar karşısına ilk defa 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' adlı dizi ile geçen Helin Kandemir, dizide Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.

Oyuncu Helin Kandemir’in acı günü!

Bir Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız, Doğduğun Ev Kaderindir gibi pek çok yapımda da yer almıştır.

Oyuncu Helin Kandemir’in acı günü!

Helin Kandemir'in rol aldığı bazı diziler ve filmler:

2021 - Kağıt Ev (Cemre Fırtına) (TV Dizisi)

2020 - Doğduğun Ev Kaderindir (Kibrit) (TV Dizisi)

2020 - Azizler (Cansu) (Sinema Filmi)

2019 - Kız Kardeşler (Havva) (Sinema Filmi)

2018 - Hakan: Muhafız (Ceylan) (İnternet Dizisi)

2018 - Bir Litre Gözyaşı (Elif Yürekli) (TV Dizisi)

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