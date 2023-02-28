Oyuncu Helin Kandemir’in acı günü!

Helin Kandemir baba acısıyla sarsıldı.
Helin Kandemir baba acısıyla sarsıldı.
Ödüllü oyuncunun babası Murat Kandemir 47 yaşında vefat etti.
18 yaşındaki oyuncunun babasının lösemi tedavi gördüğü öğrenildi.
Helin Kandemir'in acısına meslektaşları ortak oldu. Hülya Duyar "Helin canımın içi… Babacığının mekânı cennet olsun. Sabırlar dilerim. Bütün dualarım sizinle…" mesajını gönderdi.
Ardından Helin Kandemir de, "Babamın cenazesi yarın öğle namazına müteakiben ZincirlikuyuCamii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.
HELİN KANDEMİR KİMDİR?
Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Orta öğretim eğitimine devam etmektedir.
Kameralar karşısına ilk defa 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' adlı dizi ile geçen Helin Kandemir, dizide Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.
Bir Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız, Doğduğun Ev Kaderindir gibi pek çok yapımda da yer almıştır.
Helin Kandemir'in rol aldığı bazı diziler ve filmler:
2021 - Kağıt Ev (Cemre Fırtına) (TV Dizisi)
2020 - Doğduğun Ev Kaderindir (Kibrit) (TV Dizisi)
2020 - Azizler (Cansu) (Sinema Filmi)
2019 - Kız Kardeşler (Havva) (Sinema Filmi)
2018 - Hakan: Muhafız (Ceylan) (İnternet Dizisi)
2018 - Bir Litre Gözyaşı (Elif Yürekli) (TV Dizisi)