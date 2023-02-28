Taha Duymaz’ın abisi paylaştı Dilan Polat kendisine hakim olamadı

Enkaz altında kalarak 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın ardından ailesi ile fenomenler arasındaki gerilim devam ediyor. Son olarak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşımda bulunan abisi Emre Duymaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Enkaz altında kalarak 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın ardından ailesi ile fenomenler arasındaki gerilim devam ediyor. Son olarak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşımda bulunan abisi Emre Duymaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Dilan Polat, fenomenin ailesini ise umursamazlıkla suçlamıştı. Ablasının 5 gün sonra gittiği enkaz başından paylaşımlar yapması ve Taha Duymaz'ın sosyal medya hesaplarında düzenlemelerde bulunması tepkilerin odağı olmuştu.
Fenomenler CZN Burak, Pau ve Dilan Polat'ın yakından takip ettiği olay sonrası dün Taha Duymaz'ın abisi Emre Duymaz ölen kardeşinin hesabından paylaşımda bulundu. "Herkes yaşattığını yaşayacak" diyen Emre Duymaz sonrasında CZN Burak'a teşekkür etti.
"AİLEMİZ BİR ANDA BEŞ KİŞİ EKSİLDİ"
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım yapan abisi Emre Duymaz o sözleri:
"Selamun aleyküm arkadaşlar ben Emre, Taha'nın abisiyim. Bildiğiniz gibi Taha, Melek, Umut, halam ve eniştemi kaybettik. Bizim için çok zor bir durum. Ailemiz bir anda 5 kişi eksildi. Gerçekten bu durumu yaşamayan bilemez ilk günden kardeşlerimi çıkarana kadar oradaydık. Hatay'da gördüklerimiz çok kötüydü. İnsanlar çok zor durumdaydı. Çoğu insanın belkide yaşayacakları güzel hayatlar hayalleri vardı. O gün hepsi enkazın altında kaldı hayatımızda ömür boyu kalacak Taha kardeşimin anılarını elimizden geldiğince yaşatacağız. Sosyal medya hesapları elimizde aktif kalacak.
"KEŞKE BU PAYLAŞIMI YAPMASAYDIM"
Sosyal medyaya ilk tanıştığından bu duruma kadar yemediği hakaret küfür kalmadı, yokluktan gelme bir çocuktu, fenomen oldu olay oldu, vefat etti yine olay oldu. Sırf prim için enkaz altında kalan bu çocuktan prim kasanlar oldu. Bu kötü insanların bu kadar alçalacağını bilmiyorduk. Ateş düştüğü yeri yakar gerçekten çok doğru bir sözmüş. Çünkü insanlık dışı davranışlar. Bu çocuk bu durumda bile size hakkını helal eder biliyorum ama benim diyeceğim ben herkesi Allah'a havale ediyorum. Herkes yaşattığını yaşayacak bir gün keşke buradan bu paylaşımı yapmasaydım bu olanlar olmasaydı diyorum ama kaderde hayatta bunu da görecektik. Allah'ım hepimize sabır versin. Kaybettiklerimize rahmet eylesin. Rabb'im şehitlik makamına kabul etsin."
Emre Duymaz bir sonraki paylaşımında ise, depremden sonraki süreçte yanlarında bulunan CZN Burak adlı fenomene teşekkürlerini ileten bir gönderi yayınladı.
Dilan Polat ise kendisine teşekkür etmeyen Emre Duymaz'a sert yorumda bulundu.
İşte Dilan Polat'ın "Allah ailenin de hayırlısını versin!" sözleriyle sert çıkıştığı o yorumu...