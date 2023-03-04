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Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris yollarında!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris yollarında!

Çapkınlığıyla nam salmış olan iş insanı Hakan Sabancı ile ünlü oyuncu Hande Erçel'in aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikili bu konuşulanları inkar etse ve köşe bucak kaçsalar da daha sonra bir mekanda objektiflere yakalanmıştı. Gözlerden uzak bir şekilde aşklarını yaşamaya devam eden çiçeği burnunda çift, son olarak Paris'e uçtu. İşte ünlü çiftin görüntülendiği o an...

04.03.2023, 11:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023, 11:23

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz sürüyor. geçtiğimiz günlerde haftasonunu Şile'deki bir otelde geçiren sürpriz çift, şimdilerde Paris'e uçtu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris yollarında!

Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşka yelken açmıştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris yollarında!

Çiçeği burnunda çiftin, Mart ayında çok daha iyi görülebilen Kuzey Işıkları'nı Lapland'de seyretme planı yaptığı konuşuluyor.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris yollarında!

Takvim'in haberine göre; Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris yollarında!

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris yollarında!

Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yılın sonunda ise gönlünü aşk listesi hayli kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris yollarında!

Aşkları ilk kez duyulduğunda "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla görüntülenmişti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris yollarında!

Aşkın ispatlanmasının ardından sus pus kesilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris yollarında!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçtu. İşte Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ile Gazete Magazin objektiflerine yakalandı. Çift Paris'e giderken pasaport kontrolünde görüntülendi.

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