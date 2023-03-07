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Haberler Magazin Alp Navruz gönlünü yine rol arkadaşına kaptırdı

Alp Navruz gönlünü yine rol arkadaşına kaptırdı

Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile yollarını ayıran Alp Navruz hakkında sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Alp Navruz'un gönlünü yine bir rol arkadaşına kaptırdığı ve ikilinin ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettikleri öne sürüldü. İşte Alp Navruz'un gönlünü kaptırdığı rol arkadaşı...

07.03.2023, 10:48 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 11:25

Rol aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz aylarda rol aldığı dizide başrolü paylaştığı arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktalamıştı.

Alp Navruz gönlünü yine rol arkadaşına kaptırdı

Ayça Ayşin Turan'ın ardından adı İlayda Alişan ile anılan Alp Navruz'un sevgilisi ortaya çıktı.

Alp Navruz gönlünü yine rol arkadaşına kaptırdı

Yakışıklı oyuncunun başrol oynadığı Yürek Çıkmazı dizisindeki 28 yaşındaki rol arkadaşı İrem Yüksel ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Alp Navruz gönlünü yine rol arkadaşına kaptırdı

İki genç oyuncunun rol aldıkları Yürek Çıkmazı dizisine gölge düşürmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya dikkat ettikleri öğrenildi.

Alp Navruz gönlünü yine rol arkadaşına kaptırdı

İHANET İDDİASI

Öte yandan, birlikte rol aldıkları dizide aşkları başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz bir yıldır beraberdi.

Alp Navruz gönlünü yine rol arkadaşına kaptırdı

Alp Navruz'un ihanet ettiği iddialarıyla araları açılan çiftin ayrılığı kesinleşti.

Alp Navruz gönlünü yine rol arkadaşına kaptırdı

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, Instagram'da birbirlerini takibi bırakıp aynı karede yer aldıkları pozları da sildi.

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