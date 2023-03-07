Alp Navruz gönlünü yine rol arkadaşına kaptırdı

Rol aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz aylarda rol aldığı dizide başrolü paylaştığı arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktalamıştı.
Rol aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz aylarda rol aldığı dizide başrolü paylaştığı arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktalamıştı.
Ayça Ayşin Turan'ın ardından adı İlayda Alişan ile anılan Alp Navruz'un sevgilisi ortaya çıktı.
Yakışıklı oyuncunun başrol oynadığı Yürek Çıkmazı dizisindeki 28 yaşındaki rol arkadaşı İrem Yüksel ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.
İki genç oyuncunun rol aldıkları Yürek Çıkmazı dizisine gölge düşürmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya dikkat ettikleri öğrenildi.
İHANET İDDİASI
Öte yandan, birlikte rol aldıkları dizide aşkları başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz bir yıldır beraberdi.
Alp Navruz'un ihanet ettiği iddialarıyla araları açılan çiftin ayrılığı kesinleşti.
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, Instagram'da birbirlerini takibi bırakıp aynı karede yer aldıkları pozları da sildi.