Buğra Gülsoy’un boşanma protokolündeki o detay dikkat çekti

Oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girdi.
Oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girdi.
Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Cem adında bir oğulları olan çiftin hangi şartlarla boşandığı da ortaya çıktı.
OĞLUNUN VELAYETİNİ VE VİLLAYI VERDİ
Hürriyet'in haberine göre; Başarılı oyuncu velayetin eşinde kalmasını kabul etti ve Acarkent'te beraber oturdukları villayı bakıcı da çalıştıran eski eşine verdi.
O DETAY DİKKAT ÇEKTİ
Boşanma protokolündeki bir detay dikkat çekti. Anlaşmaya göre oyuncu, 4 yaşındaki oğlunu sadece gündüzleri görecek, gece yanında kalmasına izin verilmeyecek.
Sabah oğlunu alacak olan Gülsoy, akşamları Cem'i annesine teslim edecek. Ta ki Cem 9 yaşına gelne kadar!
AYLIK 70 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK
Eşine 70 bin TL aylık nafaka ödeyecek olan Gülsoy evden ayrıldı.
Ünlü oyuncunun kısa süre içinde Arnavutköy'e taşındığı öğrenildi.
Yazdığı kitaplarla da adından söz ettiren Buğra Gülsoy, bu yaz Demet Özdemir'le başrolünü oynadığı dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçecek.