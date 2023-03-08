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Haberler Magazin Buğra Gülsoy'un boşanma protokolündeki o detay dikkat çekti

Buğra Gülsoy'un boşanma protokolündeki o detay dikkat çekti

Geçtiğimiz hafta 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ve Cem adından bir oğulları bulunan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz'ün boşanma şartları ortaya çıktı. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma protokolündeki bir detay oldukça dikkat çekti. İşte ikilinin boşanma protokolündeki şartlar...

08.03.2023, 10:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023, 10:29

Oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girdi.

Buğra Gülsoy’un boşanma protokolündeki o detay dikkat çekti

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Cem adında bir oğulları olan çiftin hangi şartlarla boşandığı da ortaya çıktı.

Buğra Gülsoy’un boşanma protokolündeki o detay dikkat çekti

OĞLUNUN VELAYETİNİ VE VİLLAYI VERDİ

Hürriyet'in haberine göre; Başarılı oyuncu velayetin eşinde kalmasını kabul etti ve Acarkent'te beraber oturdukları villayı bakıcı da çalıştıran eski eşine verdi.

Buğra Gülsoy’un boşanma protokolündeki o detay dikkat çekti

O DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Boşanma protokolündeki bir detay dikkat çekti. Anlaşmaya göre oyuncu, 4 yaşındaki oğlunu sadece gündüzleri görecek, gece yanında kalmasına izin verilmeyecek.

Buğra Gülsoy’un boşanma protokolündeki o detay dikkat çekti

Sabah oğlunu alacak olan Gülsoy, akşamları Cem'i annesine teslim edecek. Ta ki Cem 9 yaşına gelne kadar!

Buğra Gülsoy’un boşanma protokolündeki o detay dikkat çekti

AYLIK 70 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Eşine 70 bin TL aylık nafaka ödeyecek olan Gülsoy evden ayrıldı.

Buğra Gülsoy’un boşanma protokolündeki o detay dikkat çekti

Ünlü oyuncunun kısa süre içinde Arnavutköy'e taşındığı öğrenildi.

Buğra Gülsoy’un boşanma protokolündeki o detay dikkat çekti

Yazdığı kitaplarla da adından söz ettiren Buğra Gülsoy, bu yaz Demet Özdemir'le başrolünü oynadığı dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçecek.

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