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Haberler Magazin Seda Sayan takipten çıktı, Danla Bilic ağladı!

Seda Sayan takipten çıktı, Danla Bilic ağladı!

Youtuber Danla Bilic, yayınladığı yeni videosunda konuk olarak Enis Arıkan'ı ağırladı. Danla Bilic, sohbet esnasında Seda Sayan hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından kendisini takibi bıraktığını söyleyen Bilic çok üzüldüğünü dile getirerek, ağladığını açıkladı.

21.03.2023, 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023, 12:50

Yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic, YouTube kanalında Enis Arıkan ile yemek yaparken sohbet ettiği bir videosunu yayınladı.

Seda Sayan takipten çıktı, Danla Bilic ağladı!

Bilic, Enis Arıkan'ın sorusu üzerine Seda Sayan'ın neden kendisini takipten çıktığını anlattı.

Seda Sayan takipten çıktı, Danla Bilic ağladı!

"PAYLAŞIMLARINI BEĞENMEDİĞİM İÇİN TAKİPTEN ÇIKMIŞ"

Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkarması üzerine çok üzüldüğünü söyleyen Danla Bilic, "Oğulcan'ın (Seda Sayan'ın oğlu) söylediğine göre onun paylaşımlarını beğenmiyormuşum.

Seda Sayan takipten çıktı, Danla Bilic ağladı!

O yüzden yerim yokmuş. Hani işe yaramayan bir kesim vardır ya. Seda abla da galiba 'ne gerek var ki?' diye düşünerek beni takipten çıktı. İçip içip buna ağladım ben.

Seda Sayan takipten çıktı, Danla Bilic ağladı!

Üzülmediğimi zannetmişim ama içki içince içimden bu çıktı. Konuşurken bir anda Seda abla beni niye takipten çıktı diyerek ağlamışlığım var" dedi.

Seda Sayan takipten çıktı, Danla Bilic ağladı!

Başarılı oyuncu Enis Arıkan da "Çocuklar hemen telefonumu alın. Seda ablacığımın her şeyini likelıyorsunuz hemen" diyerek herkesi güldürdü.

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