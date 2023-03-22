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Haberler Magazin Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam

Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan ve şimdilerde avukat Nail Gönenli ile birlitelik yaşıyan 44 yaşındaki sunucu ve manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından çocuklarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Şıkel, "Ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim." ifadeleriyle duygulandırdı.

22.03.2023, 16:31 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023, 16:31

2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti.

Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam

Birçok isimle ismi yan yana anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. Şıkel şimdilerde genç avukat Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla konuşuluyor.

Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam

Şıkel, son olarak çocuklarının ne kadar büyüdüğü hakkında bir paylaşım yaptı. Büyük oğlu Kuzey üzerinden duygusal bir paylaşıma imza atan Çağla Şıkel şunları yazdı...

Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam

"Anaokul, ilkokul, ortaokul şimdi liseye geçiyor biri... Allah'ım ne geldim gittim, ne oyunlar oynadık ne yağmurlarda ıslandık burada. "

Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam

"Bir sürü yavruyla da onca anı biriktirmişim tadını çıkarmışım ne büyük şans!"

Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam

"Şimdilerde okula geldim istemiyorlar haliyle ama olsun, ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim."

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