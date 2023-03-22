Çağla Şıkel: Uzaklardan izlemeye devam

2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti.
2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti.
Birçok isimle ismi yan yana anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. Şıkel şimdilerde genç avukat Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla konuşuluyor.
Şıkel, son olarak çocuklarının ne kadar büyüdüğü hakkında bir paylaşım yaptı. Büyük oğlu Kuzey üzerinden duygusal bir paylaşıma imza atan Çağla Şıkel şunları yazdı...
"Anaokul, ilkokul, ortaokul şimdi liseye geçiyor biri... Allah'ım ne geldim gittim, ne oyunlar oynadık ne yağmurlarda ıslandık burada. "
"Bir sürü yavruyla da onca anı biriktirmişim tadını çıkarmışım ne büyük şans!"
"Şimdilerde okula geldim istemiyorlar haliyle ama olsun, ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim."