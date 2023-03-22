Futbolcu hakkında şok iddia! Fenomen Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

Batuhan Karadeniz 2012 yılında Eda Baş ile evlendi. Çift ilerleyen yıllarda boşandı. Karadeniz, 2018 yılında Cemre Karadeniz ile evlendi. Cemre Hanım da eski futbolcuya ihanet yüzünden geçtiğimiz sene boşanma davası açtı. Karadeniz'i o dönem 1 ve 4 yaşlarında olan çocuklarıyla maddi manevi hiçbir iletişimde bulunmadığı için suçlayan Cemre Karadeniz, Ahsen Eroğlu nedeniyle de zor günler geçirdiğini söylemişti. Sıkıntılı özel hayatı yüzünden yeşil sahalarda başarılı olamayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia...