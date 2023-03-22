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Haberler Magazin Futbolcu hakkında şok iddia! Fenomen Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti

Futbolcu hakkında şok iddia! Fenomen Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti

Şimdilerde hiçbir takımda forma giymeyen Batuhan Karadeniz hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Batuhan Karadeniz, henüz evliyken birlikte olmaya başladığı fenomen Aleyna Eroğlu, önceki akşam şiddet gördüğünü iddia etti. Eroğlu, iki yıldır aşk yaşadığı futbolcu hakkında suç duyurusunda bulundu ve "Bu kaçıncı şiddet hatırlamıyorum" dedi. İşte detaylar...

22.03.2023, 12:31 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023, 15:04

Batuhan Karadeniz 2012 yılında Eda Baş ile evlendi. Çift ilerleyen yıllarda boşandı. Karadeniz, 2018 yılında Cemre Karadeniz ile evlendi. Cemre Hanım da eski futbolcuya ihanet yüzünden geçtiğimiz sene boşanma davası açtı. Karadeniz'i o dönem 1 ve 4 yaşlarında olan çocuklarıyla maddi manevi hiçbir iletişimde bulunmadığı için suçlayan Cemre Karadeniz, Ahsen Eroğlu nedeniyle de zor günler geçirdiğini söylemişti. Sıkıntılı özel hayatı yüzünden yeşil sahalarda başarılı olamayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia...

Futbolcu hakkında şok iddia! Fenomen Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

İkinci eşinin geçtiğimiz sene boşanma davası açtığı eski futbolcu, evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile birlikte olmaya başladı.

Futbolcu hakkında şok iddia! Fenomen Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

İki senedir Batuhan Karadeniz ile beraber olan Eroğlu, dün sosyal medyasından şoke eden açıklamalarda bulundu.

Futbolcu hakkında şok iddia! Fenomen Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

Geçtiğimiz akşam yeni sevgilisiyle evine gelen Batuhan Karadeniz'in kendisine hakaretler ettiğini ileri süren genç kadın, eski futbolcu tarafından darp edildiğini de iddia etti.

Futbolcu hakkında şok iddia! Fenomen Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

DARP RAPORU ALDI

Omuzundaki morlukları gösteren Aleyna Eroğlu, darp raporu alıp eski sevgilisi hakkında şikayetçi oldu.

Futbolcu hakkında şok iddia! Fenomen Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

Aleyna Eroğlu, "Bu bana uyguladığı kaçıncı şiddet? Sayısını hatırlamıyorum. Hep düzelir diye beklerim ama olmadı" diyen Eroğlu'nun iddiaları bununla sınırlı değil. Batuhan Karadeniz'e toplamda 300 bin TL borç verdiğini söyleyen Ahsen Eroğlu, olay yaratan iddialarını şöyle sürdürdü:

Futbolcu hakkında şok iddia! Fenomen Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

26 yaşındaki Eroğlu, Batuhan Karadeniz'in kendisini bir otelde saçlarından tutup yerlerde sürüklediğini iddia etti.

Futbolcu hakkında şok iddia! Fenomen Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

'37 BİN TL HARCADI'

"Kendisi anneme ait kredi kartından 37 bin TL'lik harcama yaptı. Kaybolduğunu sandığım altın bilekliğimi satıp parasını yediğini itiraf etti.

Futbolcu hakkında şok iddia! Fenomen Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

Bir ay önce ilişkiyi bitirdim şimdi ise bana ödeyeceğini söylediği 300 bin TL'yi ödemeyeceğini söylüyor."

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