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Haberler Magazin İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı! İşte babasının oğlu...

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı! İşte babasının oğlu...

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Hakan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuştu. Ali adında bir çocukları olan çift, 2022'de ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ünlü oyuncu son olarak oğlu Ali ile birlikte spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Ali'yi spor yaparken görenler, "Babasının oğlu" yorumlarında bulundu. İşte o paylaşım...

22.03.2023, 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023, 14:58

Doğaya düşkünlüğü ile bilinen İbrahim Çelikkol spora olan tutukusuyla da tanınıyor.

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı! İşte babasının oğlu...

Sık sık sosyal medya hesabından da spor paylaşımlarında bulunan İbrahim Çelikkol düzgün fiziği ile de beğeni topluyor.

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı! İşte babasının oğlu...

İbrahim Çelikkol, hayatındaki seçimleri, doğayla ilişkisi ve spora düşkünlüğü ile sanat camiasının örnek isimlerinden.

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı! İşte babasının oğlu...

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol oğlu Ali'yi de kendi gibi doğa ve spor düşkünü yetiştiriyor.

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı! İşte babasının oğlu...

İbrahim Çelikkol son olarak sosyal medya hesabından oğlu Ali ile antrenman yaptığı anları paylaştı.

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı! İşte babasının oğlu...

İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu ile spor paylaşımı...

İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı! İşte babasının oğlu...

İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali'ye "Babasının oğlu" yorumları yağdı.

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