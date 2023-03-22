İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile spor yaptığı anları paylaştı! İşte babasının oğlu...

Doğaya düşkünlüğü ile bilinen İbrahim Çelikkol spora olan tutukusuyla da tanınıyor.
Doğaya düşkünlüğü ile bilinen İbrahim Çelikkol spora olan tutukusuyla da tanınıyor.
Sık sık sosyal medya hesabından da spor paylaşımlarında bulunan İbrahim Çelikkol düzgün fiziği ile de beğeni topluyor.
İbrahim Çelikkol, hayatındaki seçimleri, doğayla ilişkisi ve spora düşkünlüğü ile sanat camiasının örnek isimlerinden.
Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol oğlu Ali'yi de kendi gibi doğa ve spor düşkünü yetiştiriyor.
İbrahim Çelikkol son olarak sosyal medya hesabından oğlu Ali ile antrenman yaptığı anları paylaştı.
İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu ile spor paylaşımı...