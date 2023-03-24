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Haberler Magazin Ayrıldıkları iddia edilmişti! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor

Bir süredir aşk yaşayan Oğulcan Engin ile ünlü oyuncu Miray Daner hakkında bir iddia ortaya atıldı. Oğulcan Engin ile Miray Daner'in ayrıldığı öne sürüldü ve magazin gündemi bu söylentiyle epey çalkalandı. Ünlü çift, geçen gün Karaköy'de bir davette görüntülendi ve aşka devam mesajı verdi.

24.03.2023, 10:50 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 10:50

Miray Daner'in iki yıl önceki flörtüyle tekrar mesajlaşmasını yakalayıp, ilişkiyi bitiren Oğulcan Engin, sevgilisi Daner'i affetti. Güzel oyuncu, Engin'in kalbini tekrar kazanarak, "Problemi çözdük" mesajı verdi.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor

Takvim'in haberine göre; Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner, bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyordu.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor

Çıktıkları romantik tatillerle düşman çatlatan çiftin arasına Daner'in daha önce yakınlaştığı bir iş insanının girdiği iddia edilmişti.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor

Engin, sevgilisi Daner'in, iki yıl önce kısa bir süre görüştüğü iş insanıyla tekrar mesajlaşmasını affetmemişti.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor

Mesajları gören Engin, kıyamet koparıp ve güzel oyuncuyla ayrılmıştı.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor

BARIŞTILAR

Bütün bu iddiaların ardından gözler ünlü çifte çevrilmişti.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor

Sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakmayan Engin ve Daner, geçtiğimiz gün Karaköy'de bir davette ortaya çıktı.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor

Buzları eriten ikili, mekandan el ele çıkarken, Miray Daner'in mutlu halleri gözlerden kaçmadı.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor

Objektiflere ağzı kulaklarında pozlar veren güzel oyuncu, sevgilisinin kalbini tekrar kazanmasını bildi. Sevgilisi tekrar affeden ve kısa süre sonra barışan Engin ise konuşmaktan kaçındı.

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