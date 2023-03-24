Ayrıldıkları iddia edilmişti! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor

Miray Daner'in iki yıl önceki flörtüyle tekrar mesajlaşmasını yakalayıp, ilişkiyi bitiren Oğulcan Engin, sevgilisi Daner'i affetti. Güzel oyuncu, Engin'in kalbini tekrar kazanarak, "Problemi çözdük" mesajı verdi.
Miray Daner'in iki yıl önceki flörtüyle tekrar mesajlaşmasını yakalayıp, ilişkiyi bitiren Oğulcan Engin, sevgilisi Daner'i affetti. Güzel oyuncu, Engin'in kalbini tekrar kazanarak, "Problemi çözdük" mesajı verdi.
Takvim'in haberine göre; Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner, bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyordu.
Çıktıkları romantik tatillerle düşman çatlatan çiftin arasına Daner'in daha önce yakınlaştığı bir iş insanının girdiği iddia edilmişti.
Engin, sevgilisi Daner'in, iki yıl önce kısa bir süre görüştüğü iş insanıyla tekrar mesajlaşmasını affetmemişti.
Mesajları gören Engin, kıyamet koparıp ve güzel oyuncuyla ayrılmıştı.
BARIŞTILAR
Bütün bu iddiaların ardından gözler ünlü çifte çevrilmişti.
Sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakmayan Engin ve Daner, geçtiğimiz gün Karaköy'de bir davette ortaya çıktı.
Buzları eriten ikili, mekandan el ele çıkarken, Miray Daner'in mutlu halleri gözlerden kaçmadı.
Objektiflere ağzı kulaklarında pozlar veren güzel oyuncu, sevgilisinin kalbini tekrar kazanmasını bildi. Sevgilisi tekrar affeden ve kısa süre sonra barışan Engin ise konuşmaktan kaçındı.