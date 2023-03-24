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Haberler Magazin Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce isyan etti

Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce isyan etti

Ülkemizde meydana gelen ve herkesin yüreğini yakan felaket sonrasında herkes tek yürek olurken, sanat camiası da depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. İlk günden beri yardım kampanyalarına destek veren Bergüzar Korel, son olarak bir yardım kolisinden çıkan eşyayı görünce isyan etti.

24.03.2023, 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 14:21

Bergüzar Korel büyük depremlerin ardından sosyal medyada çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor.

Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce isyan etti

Günlerdir pes etmeden çabalayan Korel sosyal medyadan da zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce isyan etti

Bergüzar Korel son olarak yardım kolisinde gelen topuklu ayakkabıyı görünce isyan etti.

Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce isyan etti

"Ayakkabıyı bize yollayan kişi umarım bu mesajımı görürsün" diyen Bergüzar Korel paylaşımında şunları yazdı:

Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce isyan etti

"Dayanışma içinde olmak demek hep beraber el ele yaraları sarmak demek, buradayım demek, neye ihtiyacın varsa elimden geleni yapmaya hazırım demek. Sen ve senin gibiler asla bizim dayanışmamız içinde olamazsınız. Sizler iyilik peşinde değilsiniz."

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