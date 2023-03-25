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Haberler Magazin Evlilik hazırlığı içindeydiler! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'den kötü haber geldi

Evlilik hazırlığı içindeydiler! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'den kötü haber geldi

Oyuncu Ahmet Kural ile 4 yıldır birliktelik yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı avukat Çağla Gizem Şahin'den kötü haber geldi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ikili, ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu.

25.03.2023, 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023, 10:00

Oyuncu Ahmet Kural ile 4 yıldır aşk yaşadığı Çağla Gizem Çelik'ten kötü haber geldi. Ortak bir açıklama yapan çift, ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu.

Evlilik hazırlığı içindeydiler! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’den kötü haber geldi

'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı' gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik, dört yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Evlilik hazırlığı içindeydiler! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’den kötü haber geldi

"SÜRECE HASSASİYETLE YAKLAŞACAĞINIZA İNANIYORUZ"

Ahmet Kural ile Çelik yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

Evlilik hazırlığı içindeydiler! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’den kötü haber geldi

"Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz.

Evlilik hazırlığı içindeydiler! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’den kötü haber geldi

Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik.

Evlilik hazırlığı içindeydiler! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’den kötü haber geldi

4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz."

Evlilik hazırlığı içindeydiler! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’den kötü haber geldi

Evlilik hazırlığı yapan ünlü çiftin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu...

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