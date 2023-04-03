Aksel Bonfil ve Lara Di Lara dünyaevine girdi

'Deliha 2', 'Kelebeğin Rüyası', 'Kocaman Ailem' gibi filmlerin yanı sıra 'Söz', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Seviyor Sevmiyor', 'Güneşi Beklerken' gibi birçok yapımın senaryosunu kaleme alan Aksel Bonfil ile müzisyen Lara Di Lara nikah masasına oturdu.