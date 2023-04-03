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Haberler Magazin Aksel Bonfil ve Lara Di Lara dünyaevine girdi

Aksel Bonfil ve Lara Di Lara dünyaevine girdi

Oyuncu Aksel Bonfil ile şarkıcı Lara Di Lara, dostları ve ailelerinin katıldığı bir törenle Bodrum'da dünyaevine girdi. Ünlü çiftin arkadaşları, mutlu güne dair kareleri sosyal medyadan paylaştı.

03.04.2023, 16:46 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 16:47

'Deliha 2', 'Kelebeğin Rüyası', 'Kocaman Ailem' gibi filmlerin yanı sıra 'Söz', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Seviyor Sevmiyor', 'Güneşi Beklerken' gibi birçok yapımın senaryosunu kaleme alan Aksel Bonfil ile müzisyen Lara Di Lara nikah masasına oturdu.

Aksel Bonfil ve Lara Di Lara dünyaevine girdi

Bodrum'da düzenlenen sade törene çiftin yakın arkadaşları katıldı.

Aksel Bonfil ve Lara Di Lara dünyaevine girdi

Çiftin düğünlerine katılan oyuncu Yasemin Szawlowski de bu kareyi Instagram hesabından yayınladı.

Aksel Bonfil ve Lara Di Lara dünyaevine girdi

Düğünde bulunan şarkıcı Zeynep Bastık ise ünlü çiftin mutlu gününe dair görüntüleri paylaştı.

Aksel Bonfil ve Lara Di Lara dünyaevine girdi

Çiftin, önümüzdeki günlerde bir kız çocuğu dünyaya gelecek.

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