Aksel Bonfil ve Lara Di Lara dünyaevine girdi

'Deliha 2', 'Kelebeğin Rüyası', 'Kocaman Ailem' gibi filmlerin yanı sıra 'Söz', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Seviyor Sevmiyor', 'Güneşi Beklerken' gibi birçok yapımın senaryosunu kaleme alan Aksel Bonfil ile müzisyen Lara Di Lara nikah masasına oturdu.
'Deliha 2', 'Kelebeğin Rüyası', 'Kocaman Ailem' gibi filmlerin yanı sıra 'Söz', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Seviyor Sevmiyor', 'Güneşi Beklerken' gibi birçok yapımın senaryosunu kaleme alan Aksel Bonfil ile müzisyen Lara Di Lara nikah masasına oturdu.
Bodrum'da düzenlenen sade törene çiftin yakın arkadaşları katıldı.
Çiftin düğünlerine katılan oyuncu Yasemin Szawlowski de bu kareyi Instagram hesabından yayınladı.
Düğünde bulunan şarkıcı Zeynep Bastık ise ünlü çiftin mutlu gününe dair görüntüleri paylaştı.
Çiftin, önümüzdeki günlerde bir kız çocuğu dünyaya gelecek.