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Haberler Magazin Altı aylık hamile olan Aslı Enver'in son hali!

Altı aylık hamile olan Aslı Enver'in son hali!

İş insanı Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, bir süre önce de hamile olduğunu açıklamıştı. Kız bebek bekleyen ve 6 aylık hamile oyuncu, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

04.04.2023, 16:42 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023, 16:43

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Aslı Enver, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

Altı aylık hamile olan Aslı Enver’in son hali!

Anne olmak için gün sayan 38 yaşındaki oyuncu, arabada çekilen videosunu Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Aslı Enver'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Altı aylık hamile olan Aslı Enver’in son hali!

İşte o paylaşım...

Altı aylık hamile olan Aslı Enver’in son hali!

Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti, geçtiğimiz günlerde yurda dönmüştü.

Altı aylık hamile olan Aslı Enver’in son hali!

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda objektiflere yansıyan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Doğumu Londra'da gerçekleştireceği haberleri sorulan Enver, "Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik.

Altı aylık hamile olan Aslı Enver’in son hali!

Doğum Türkiye'de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini uygun görürse o olacak ama inşallah normal doğum olur" açıklamasını yapmıştı.

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