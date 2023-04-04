  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Arda Turan ve Aslıhan Doğan oğulları için harekete geçti! Ünlü çift kesenin ağzını bir hayli açtı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan oğulları için harekete geçti! Ünlü çift kesenin ağzını bir hayli açtı

Çocuklarına düşkünlükleriyle bilinen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, büyük oğulları Hamza'nın binicilik tutkusu üzerine harekete geçti. Hamza Arda ve Asil Aslan için at satın almaya karar veren çift, 20 bin Euro'ya (420 bin TL) 2 tay buldu ve şimdiden görüşmelere başladı.

04.04.2023, 11:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023, 11:19

Lüks yaşantıları kadar mutlu aile hayatlarıyla da bilinen Aslıhan Doğan ile Arda Turan, evlatlarının üzerine titriyor.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan oğulları için harekete geçti! Ünlü çift kesenin ağzını bir hayli açtı

Takvim'in haberine göre; Dört yaşında Hamza Arda ve iki yaşında Asil Aslan adında iki oğulları olan çift, çocuklarının iyi bir eğitimi alması için de ellerinden geleni yapıyor.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan oğulları için harekete geçti! Ünlü çift kesenin ağzını bir hayli açtı

Şimdiden çocuklarına İngilizce öğreten Aslıhan Doğan Turan, bir süre önce de büyük oğlunu biniciliğe başlatmıştı.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan oğulları için harekete geçti! Ünlü çift kesenin ağzını bir hayli açtı

ÇİFTLİKLERLE DE GÖRÜŞÜYORLAR

Hamza Arda'nın atlara olan sevgisi ve biniciliğe olan yeteneğinin üzerine giden güzel yenge, eşiyle beraber kolları sıvadı.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan oğulları için harekete geçti! Ünlü çift kesenin ağzını bir hayli açtı

Şimdilerde çocukları için at sahibi olmaya karar veren Turan ikilisi, Bursa'da iki tay buldu.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan oğulları için harekete geçti! Ünlü çift kesenin ağzını bir hayli açtı

Tanesi 10 bin Euro olan iki atı 20 bin Euro'ya (yaklaşık 420 bin TL) satın almak için kolları sıvayan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, İstanbul'daki at çiftlikleriyle de satın alacakları atların bakımıyla ilgili görüşmeler yapıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA