Arda Turan ve Aslıhan Doğan oğulları için harekete geçti! Ünlü çift kesenin ağzını bir hayli açtı

Lüks yaşantıları kadar mutlu aile hayatlarıyla da bilinen Aslıhan Doğan ile Arda Turan, evlatlarının üzerine titriyor.
Lüks yaşantıları kadar mutlu aile hayatlarıyla da bilinen Aslıhan Doğan ile Arda Turan, evlatlarının üzerine titriyor.
Takvim'in haberine göre; Dört yaşında Hamza Arda ve iki yaşında Asil Aslan adında iki oğulları olan çift, çocuklarının iyi bir eğitimi alması için de ellerinden geleni yapıyor.
Şimdiden çocuklarına İngilizce öğreten Aslıhan Doğan Turan, bir süre önce de büyük oğlunu biniciliğe başlatmıştı.
ÇİFTLİKLERLE DE GÖRÜŞÜYORLAR
Hamza Arda'nın atlara olan sevgisi ve biniciliğe olan yeteneğinin üzerine giden güzel yenge, eşiyle beraber kolları sıvadı.
Şimdilerde çocukları için at sahibi olmaya karar veren Turan ikilisi, Bursa'da iki tay buldu.
Tanesi 10 bin Euro olan iki atı 20 bin Euro'ya (yaklaşık 420 bin TL) satın almak için kolları sıvayan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, İstanbul'daki at çiftlikleriyle de satın alacakları atların bakımıyla ilgili görüşmeler yapıyor.