Hande Erçel'in 80'ler tarzı çokça beğeni topladı

Oyuncu Hande Erçel, hiç şüphesiz son zamanların en çok konuşulan ismi oldu.
Oyuncu Hande Erçel, hiç şüphesiz son zamanların en çok konuşulan ismi oldu.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, projeleriyle ve özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor.
Hande Erçel, şimdilerde iş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Paris tatili dönüşünde görüntülenen ikili, gizledikleri aşklarını artık burada ilan etmiş oldu.
Bu aşk sonrası ünlü oyuncu, sosyal medyada da takipçi sayısını artırdı.
TAKİPÇİ SAYISIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR
Son olarak Milano tatilinden fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu, hem artan takipçi sayısıyla hem de beğenilerle magazin gündeminde yer aldı.
Sabancı ile ilişkisinin ardından önce Danimarka'ya ardından Milano'ya giden genç oyuncu, burada yaptığı paylaşımlarıyla adeta sosyal medyayı salladı.
Son olarak dün gece Yeşilçam temalı bir doğum günü partisine katılan oyuncu, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.
Sabancılar ile ilişkisinin ardından cemiyet dünyasına girdiği görülen Erçel, 80'ler tarzıyla büyük beğeni topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorum da yağdırdığı karelere, 'Yeşilçam güzeli' yorumları yapıldı.