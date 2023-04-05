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Haberler Magazin Hande Erçel'in 80'ler tarzı çokça beğeni topladı

Hande Erçel'in 80'ler tarzı çokça beğeni topladı

İş insanı Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. 80'ler tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan Hande Erçel'in o paylaşımı çokça beğeni topladı. İşte ünlü oyuncu Hande Erçel'in beğenilen 80'ler tarzı!

05.04.2023, 11:13 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023, 11:13

Oyuncu Hande Erçel, hiç şüphesiz son zamanların en çok konuşulan ismi oldu.

Hande Erçel’in 80’ler tarzına rekor beğeni!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, projeleriyle ve özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor.

Hande Erçel’in 80’ler tarzına rekor beğeni!

Hande Erçel, şimdilerde iş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor.

Hande Erçel’in 80’ler tarzına rekor beğeni!

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Paris tatili dönüşünde görüntülenen ikili, gizledikleri aşklarını artık burada ilan etmiş oldu.

Hande Erçel’in 80’ler tarzına rekor beğeni!

Bu aşk sonrası ünlü oyuncu, sosyal medyada da takipçi sayısını artırdı.

Hande Erçel’in 80’ler tarzına rekor beğeni!

TAKİPÇİ SAYISIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Son olarak Milano tatilinden fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu, hem artan takipçi sayısıyla hem de beğenilerle magazin gündeminde yer aldı.

Hande Erçel’in 80’ler tarzına rekor beğeni!

Sabancı ile ilişkisinin ardından önce Danimarka'ya ardından Milano'ya giden genç oyuncu, burada yaptığı paylaşımlarıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Hande Erçel’in 80’ler tarzına rekor beğeni!

Son olarak dün gece Yeşilçam temalı bir doğum günü partisine katılan oyuncu, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Hande Erçel’in 80’ler tarzına rekor beğeni!

Sabancılar ile ilişkisinin ardından cemiyet dünyasına girdiği görülen Erçel, 80'ler tarzıyla büyük beğeni topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorum da yağdırdığı karelere, 'Yeşilçam güzeli' yorumları yapıldı.

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